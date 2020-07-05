Штрудель с вишней: как приготовить изысканный европейский десерт

Фото: bene-gusto.com

Австрийский вишневый штрудель – визитная карточка европейской кухни. Освоив рецепт приготовления теста для штруделя, можно экспериментировать, разнообразив вкус с помощью новой начинки. Кроме традиционных яблок и вишни в штрудель добавляют мак, шоколад, орехи, сухофрукты и даже грибы. Рецепт австрийского штруделя с вишней опубликовал кулинарный блог Bene Gusto.

Для теста нужны: 1 яйцо, 200 г пшеничной муки, 50 мл теплой воды, 2 ст.л растительного масла, ½ ч.л уксуса и щепотка соли. Для начинки: 700 г вишень, 200 г сахара, 60 г овсяных хлопьев, 50 г грецких орехов, 2 ст.л сливочного масла, 2 ст.л крахмала и 1 ч.л молотой корицы.

Для приготовления вытяжного теста смешиваем в миске муку, теплую воду, яйцо, соль, растительное масло и уксус. Замешиваем тугое эластичное тесто около 10 минут. Формируем тесто в шарик и несколько раз оббиваем его об стол или миску, что позволит сделать тесто более эластичным. Смазываем растительным маслом и оставляем на 60 минут при комнатной температуре.

Пока тесто для приготовления штруделя отдыхает, готовим начинку. Вишни и 150 г сахара закладываем в кастрюлю и томим на медленном огне, чтобы сахар растворился, а вишни выделили сок. Увариваем около 10 минут и добавляем разведенный в холодной воде крахмал. Количество крахмала зависит от сочности вишни. Можете добавлять его в несколько приемов, чтобы контролировать густоту начинки. Когда начинка для штруделя станет достаточно густой, оставляем остывать.

На сковороде растапливаем сливочное масло, поджариваем овсяные хлопья и орехи, добавляем молотую корицу и 50 г сахара. Перемешиваем и также отставляем в сторону.

Готовое тесто раскатываем скалкой в тонкий прямоугольный пласт. После этого подымаем тесто и поочередно вытягиваем каждую из сторон прямоугольника. Под собственным весом тесто начнет опускаться. Буквально за пару минут оно вытягивается в тонкий полупрозрачный пласт.

Плотные края обрезать, формируя правильный квадрат. Половину раскатанного теста смазать растопленным сливочным маслом. На вторую половину выкладываем подсушенные хлопья с орехами, а сверху – остывшие вишни. С каждого края оставить несколько сантиметров без начинки, чтобы удобно было скручивать штрудель.

Свободные края по бокам штруделя складываем внутрь, чтобы начинка не вытекала при выпекании. При помощи коврика или полотенца, на которое выложили тесто, скручиваем штрудель не сильно туго. Перекладываем на застеленный пергаментом или фольгой противень швом вниз. Дополнительно защипывать шов не нужно. Смазываем растопленным сливочным маслом. Выпекаем 30-40 минут при температуре 190°C.





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