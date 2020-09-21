Десерт за десять минут: рецепт шоколадного торта в микроволновке

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Таисия Ерохина
Микроволновка – настоящая палочка-выручалочка на любой кухне. С ее помощью можно не только разогревать блюда, а и готовить. При чем очень вкусные и красивые десерты. Рецептом шоколадного торта-десятиминутки поделился портал "Гастроном".
Фото: Гастроном
Понадобятся такие ингредиенты: 120 г темного шоколада с содержанием какао от 55%, 35 г сливочного масла, три яйца, 35 г сахара, 70 г арахисовой пасты, 35 г измельченного миндаля, 30 г муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя и соль.
Поломать шоколад на равные кусочки. Сливочное масло разделить на три части. Выложить масло и шоколад в посуду, подходящую для СВЧ, закрыть крышкой и готовить в микроволновке при мощности 600 Вт одну минуту.
Вынуть посуду из печи. Добавить остальные ингредиенты один за другим, постоянно помешивая шоколадную массу и доводя до однородной консистенции силиконовым скребком. Накрыть крышкой, так чтобы выходил воздух из посуды. Готовить в микроволновой печи при мощности 600 Вт пять минут.
Оставить торт на пять минут, не открывая крышку. Извлечь из посуды с помощью силиконового скребка. Украсить сахарной пудрой, шоколадом или орехами.
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