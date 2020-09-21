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Десерт за десять минут: рецепт шоколадного торта в микроволновке

Гости вряд ли догадаются, что этот вкусный десерт вы приготовили в микроволновке

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Микроволновка – настоящая палочка-выручалочка на любой кухне. С ее помощью можно не только разогревать блюда, а и готовить. При чем очень вкусные и красивые десерты. Рецептом шоколадного торта-десятиминутки поделился портал "Гастроном".

Десерт за десять минут: рецепт шоколадного торта в микроволновке

Фото: Гастроном

Понадобятся такие ингредиенты: 120 г темного шоколада с содержанием какао от 55%, 35 г сливочного масла, три яйца, 35 г сахара, 70 г арахисовой пасты, 35 г измельченного миндаля, 30 г муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя и соль.

Поломать шоколад на равные кусочки. Сливочное масло разделить на три части. Выложить масло и шоколад в посуду, подходящую для СВЧ, закрыть крышкой и готовить в микроволновке при мощности 600 Вт одну минуту.

Вынуть посуду из печи. Добавить остальные ингредиенты один за другим, постоянно помешивая шоколадную массу и доводя до однородной консистенции силиконовым скребком. Накрыть крышкой, так чтобы выходил воздух из посуды. Готовить в микроволновой печи при мощности 600 Вт пять минут.

Оставить торт на пять минут, не открывая крышку. Извлечь из посуды с помощью силиконового скребка. Украсить сахарной пудрой, шоколадом или орехами.

Ранее мы рассказали вам, как приготовить в микроволновке хрустящие овощные чипсы.


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