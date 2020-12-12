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С ананасами и курицей: нетрадиционный рецепт оливье

Такой вариант оливье сразит вас изысканным вкусом

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Всеми любимый салат "Оливье" давно стал неизменным атрибутом новогоднего застолья и всевозможных праздников. Однако все хорошее когда-нибудь начинает надоедать. Предлагаем вам удивить гостей и родных неординарной версией "Оливье", которая будет не менее вкусной и "вдохнет жизнь" в старое доброе блюдо. Что потребуется для рецепта?

С ананасами и курицей: нетрадиционный рецепт оливье

новый рецепт оливье (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 200 г курицы, 100 г ветчины, 200 г картофеля, 100 г ананаса, 1 морковь, 1 лук, майонез, а также специи (соль-молотый перец).

Способ приготовления: поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите и отварите сперва курицу. Когда мясо остынет, мелко его нарежьте. Далее кубиками нарежьте ветчину. Картофель и морковь отварите, очистьте от кожуры и также нарежьте маленькими кубиками. Возьмите ананас (можно консервированный, а можно свежий) нарежьте его таким же образом. Лук мелко нарежьте и залейте кипятком, чтобы избавить его от горечи. 

В отдельной миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом (1-2 ложки), а также добавьте соль и молотый черный перец. Тщательно перемешайте. Все, салат готов, его можно подавать на праздничный стол. Приятного аппетита!

Напомним, что близится Новый год, поэтому самое время подумать о том, какие блюда вы будете ставить на стол. Предлагаем сделать не только "оливье", но и новогодний салат "Елочка", который удивит гостей своим вкусом и подачей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украшением вашего новогоднего стола может стать удивительное блюдо под названием "мандаринки". На вид оно как настоящий фрукт, а вот внутри — интересная и оригинальная закуска.


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Источник: https://health.24tv.ua/ru/takoe_olive_vy_eshhe_ne_probovali_12_tradicionnyh_receptov_k_novomu_godu_n644912
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