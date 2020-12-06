Украшение новогоднего стола: рецепт салата «Елочка»

Близится Новый год, а значит пора подумать, какие блюда будут украшать ваш праздничный стол. Если хотите удивить родных и друзей чем-то необычным и оригинальным, тогда предлагаем приготовить салат "Елочка" — он станет настоящий украшением вашего стола и порадует своим изысканным вкусом. Что понадобится для рецепта?

салат "Елочка" / Фото: Lika Mostova / Shutterstock

Ингредиенты: 150-200 г куриного филе, 2 яйца, 1 помидор, 4 киви, 1 красная луковица, 70 г твердого сыра, зелень (укроп, кинза и др.), 1 ст. л. гранатовых зерен (для украшения), соль, перец и майонез (лучше домашний).

Способ приготовления: в первую очередь, отварите куриное филе и яйца. Мясо порежьте на средние кусочки, также как помидор и киви. А луковицу и яйца — на мелкие. На крупной терке натрите сыр, а зелень мелко нарубите.

Возьмите салатницу, положите в нее кусочки куриного филе, половинку лука и натертый сыр, а потом слегка посоленные помидоры, яйца, оставшийся лук и снова сыр. После каждого слоя делайте сеточку из майонеза. Дальше возьмите кусочки киви и выложите их в форме елочки, украсив зеленью и гранатовыми зернами. Можно подавать к новогоднему столу. Приятного аппетита!

К слову, ингредиенты салата можно изменить, по своему усмотрению, но в нем важна сама форма украшения и подачи.

Напомним, что Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Если хотите задобрить новый символ, тогда правильно накройте стол в новогоднюю ночь, в частности запомните, каких блюд на празднике быть не должно.

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