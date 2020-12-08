Удивите гостей: рецепт праздничной закуски в виде мандаринки

Не знаете, что приготовить на Новый год? Тогда скорее записывайте рецепт невероятно вкусной и необычной закуски, которая станет настоящим украшением вашего стола. Закуска "Мандаринки" готовится очень легко, просто и быстро и она точно удивит ваших гостей. Что нужно для приготовления?

закуска на Новій год / фото: astv

Ингредиенты: 2-3 средние моркови, 5 яиц, 2 плавленых сырка, крабовые палочки, 2-3 зубчика чеснока (ориентируйтесь по вкусу) и майонез.

Способ приготовления: возьмите кастрюлю, наберите воду и поставьте вариться морковь. Как правило, на это уходит 25-30 минут. Когда овощ будет готовим, слейте воду, остудите его и снимите кожуру. Сделать это легко, достаточно слегка поскрести ножом. Далее потрите морковь на мелкой терке. Еще сварите яйца и натрите таким же образом. Достаньте из холодильника крабовые палочки и плавленый сырок и повторите процедуру (можно также ингредиенты измельчить в блендере).

В отдельной миске смешайте все измельченные продукты (кроме моркови), добавьте пару зубчиков чеснока, майонез и перемешайте до однородной массы. Влажными руками сформируйте шарики. Возьмите свою натертую морковь, положите ее на пищевую пленку, сформировав тонкую лепешку и положите в ее центр начинку, а потом "укутайте" ее морковью. Таким образом, вы придадите своей закуски форму мандаринки. Сформируйте несколько таких шариков, а украсить их можно настоящими листиками цитрусового или же лавровым листом. Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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