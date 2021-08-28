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Рекомендует Энистон: рецепт мусаки от голливудской звезды

Как в домашних условиях приготовить вкусную мусаку: пошаговый рецепт блюда от голливудской знаменитости Дженнифер Энистон

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Если не знаете, чем удивить своих домочадцев на обед, тогда приготовьте мусаку — традиционное блюдо из баклажанов, которое пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. И рецептом этой вкусной запеканки поделилась звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Что потребуется для рецепта?

Рекомендует Энистон: рецепт мусаки от голливудской звезды

Рецепт мусаки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 5-6 клубней картофеля, 4 средних баклажана, 1 лук, 4 помидоры, 400 г мясного фарша, 200 мл 20% сливок, 2 куриных яйца, 200 г твердого сыра, 100 г оливкового масла, а также соль, перец и другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите картофель, помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками. Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее растительное масло и обжарьте в ней картофель (по 2 минуты с каждой стороны). Далее возьмите форму для запекания и часть продукта выложите на ее дно. Таким же образом обжарьте кружочки баклажана, а после выложите их на противень, сверху на картофель. 

Потом пожарьте мясной фарш (15-20 минут), добавьте в него нарезанный лук и измельченные помидоры. Полученную массу добавьте сверху баклажанов. А сверху снова добавьте оставшиеся кружки баклажанов. Далее блюдо нужно посолить и поперчить.

Приступайте к приготовлению соуса. Возьмите яйца, взбейте их со сливками, добавьте часть натертого сыра. Полученный сок вылейте на мусаку, посыпьте снова сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

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Источник: https://smak.ua/recept/vtorie-blyuda/76847-zalcburgskie-klecki
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