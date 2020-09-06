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Блюдо дня: рецепт куриных окорочков с апельсинами

Апельсины придадут блюду нежный аромат и вкус

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Приготовленные в духовке куриные окорочка получаются сочными, нежными и очень вкусными. Но попробуйте внести в это блюдо "изюминку" - дольки апельсинов, которые подарят мясу цитрусовый аромат и приятный вкус. Рецептом блюда поделилось издание Smak.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних окорочков, 1-2 больших апельсина, 1 репчатый лук, 30 мл оливкового масла, 10 г карри, пучок петрушки и соль-перец (по вкусу).

Блюдо дня: рецепт куриных окорочков с апельсинами

Способ приготовления: возьмите окорочка, промойте под водой и обсушите с помощью бумажного полотенца. Натрите кусочки мяса солью, перцем, карри и другими любимыми приправами (по желанию). Помойте апельсины и нарежьте их в форме кружочков, а лук - кольцами. Промойте зелень петрушки и мелко порубите. 

Куриные окорочка выложите на форму для запекания, положите сверху кружочки апельсина и луковые кольца. Сбрызните мясо оливковым маслом и накройте блюдо фольгой. Разогрейте духовку на 180 градусов и поставьте в нее окорочки (на 30-40 минут). Затем снимите фольгу и запекайте окорочка до золотистой корочки, периодически поливая образующимся соком.

Когда блюдо будет готово, выложите его на тарелку, посыпьте зеленью и подавайте на стол.  Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить хрустящие куриные наггетсы. 


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