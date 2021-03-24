Идея для вкусного обеда: рецепт рыбы, запеченной в лаваше

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Светлана Шкурупий
Не
нужно тратить много времени на кухне, чтобы приготовить сочную и вкусную рыбу.
Достаточно просто докупить лаваш, сливочное масло, овощи и зелень. Рыба,
запеченная в лаваше — простое и в то же время оригинальное блюдо, которые
порадует вас своим необычным вкусом. Что нужно для рецепта?
Рецепт рыбы в лаваше / фото: kulinarissimo
Ингредиенты:
1 тушка рыбы (лучше взять сазан или толстолобик), 2-3 листа тонкого лаваша, 1
помидор, 100 г сливочного масла, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец и
другие специи (по вкусу).
Способ
приготовления: в первую очередь, нужно заняться рыбой: помойте ее, удалите
пленку на брюшке, срежьте плавники, отрежьте голову и т. д. Далее возьмите
помидор и нарежьте его полукольцами. Листы лаваша смажьте сливочным маслом,
чтобы они стали более мягкими и вкусными. В середину одного листа выложите
рыбу, добавьте соль, перец и другие специи. Во внутрь брюшка положите кусочки
сливочного масла, чтобы мясо получилось более сочным. А еще добавьте туда
дольки помидора и мелко нарубленную зелень.
Заверните
рыбу в первый лист лаваша, переверните и заверните во второй лист. Обязательно
должно получиться так, чтобы лаваш со всех сторон хорошо закрывал рыбу, чтобы
не было "дырок". При необходимости используйте третий лист. Далее тщательно заверните
лаваш в фольгу и положите на противень. Отправляйте блюдо в разогретую на 180
градусов духовку и оставляйте там на 1 час. Если хотите, чтобы лаваш получился
хрустящим, тогда разверните фольгу и оставьте его так в духовке на пару минут.
Все, рыбка готова. Приятного аппетита!
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издание "Комментарии" сообщало, как приготовить рыбные котлеты.
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