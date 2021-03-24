logo
Русский Українська

BTC/USD

56662.25

ETH/USD

1720.00

LTC/USD

195.66

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Идея для вкусного обеда: рецепт рыбы, запеченной в лаваше
commentss НОВОСТИ Все новости

Идея для вкусного обеда: рецепт рыбы, запеченной в лаваше

Запеченная рыба получается очень сочной

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Не нужно тратить много времени на кухне, чтобы приготовить сочную и вкусную рыбу. Достаточно просто докупить лаваш, сливочное масло, овощи и зелень. Рыба, запеченная в лаваше — простое и в то же время оригинальное блюдо, которые порадует вас своим необычным вкусом. Что нужно для рецепта?

Идея для вкусного обеда: рецепт рыбы, запеченной в лаваше

Рецепт рыбы в лаваше / фото: kulinarissimo

Ингредиенты: 1 тушка рыбы (лучше взять сазан или толстолобик), 2-3 листа тонкого лаваша, 1 помидор, 100 г сливочного масла, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец и другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: в первую очередь, нужно заняться рыбой: помойте ее, удалите пленку на брюшке, срежьте плавники, отрежьте голову и т. д. Далее возьмите помидор и нарежьте его полукольцами. Листы лаваша смажьте сливочным маслом, чтобы они стали более мягкими и вкусными. В середину одного листа выложите рыбу, добавьте соль, перец и другие специи. Во внутрь брюшка положите кусочки сливочного масла, чтобы мясо получилось более сочным. А еще добавьте туда дольки помидора и мелко нарубленную зелень.

Заверните рыбу в первый лист лаваша, переверните и заверните во второй лист. Обязательно должно получиться так, чтобы лаваш со всех сторон хорошо закрывал рыбу, чтобы не было "дырок". При необходимости используйте третий лист. Далее тщательно заверните лаваш в фольгу и положите на противень. Отправляйте блюдо в разогретую на 180 градусов духовку и оставляйте там на 1 час. Если хотите, чтобы лаваш получился хрустящим, тогда разверните фольгу и оставьте его так в духовке на пару минут. Все, рыбка готова. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить рыбные котлеты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://smak.ua/recept/vtorie-blyuda/51298-vkusnyj-uzhin-ryba-zapechennaya-v-lavashe
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ