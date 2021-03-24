Идея для вкусного обеда: рецепт рыбы, запеченной в лаваше

Не нужно тратить много времени на кухне, чтобы приготовить сочную и вкусную рыбу. Достаточно просто докупить лаваш, сливочное масло, овощи и зелень. Рыба, запеченная в лаваше — простое и в то же время оригинальное блюдо, которые порадует вас своим необычным вкусом. Что нужно для рецепта?

Рецепт рыбы в лаваше / фото: kulinarissimo

Ингредиенты: 1 тушка рыбы (лучше взять сазан или толстолобик), 2-3 листа тонкого лаваша, 1 помидор, 100 г сливочного масла, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец и другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: в первую очередь, нужно заняться рыбой: помойте ее, удалите пленку на брюшке, срежьте плавники, отрежьте голову и т. д. Далее возьмите помидор и нарежьте его полукольцами. Листы лаваша смажьте сливочным маслом, чтобы они стали более мягкими и вкусными. В середину одного листа выложите рыбу, добавьте соль, перец и другие специи. Во внутрь брюшка положите кусочки сливочного масла, чтобы мясо получилось более сочным. А еще добавьте туда дольки помидора и мелко нарубленную зелень.

Заверните рыбу в первый лист лаваша, переверните и заверните во второй лист. Обязательно должно получиться так, чтобы лаваш со всех сторон хорошо закрывал рыбу, чтобы не было "дырок". При необходимости используйте третий лист. Далее тщательно заверните лаваш в фольгу и положите на противень. Отправляйте блюдо в разогретую на 180 градусов духовку и оставляйте там на 1 час. Если хотите, чтобы лаваш получился хрустящим, тогда разверните фольгу и оставьте его так в духовке на пару минут. Все, рыбка готова. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить рыбные котлеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!