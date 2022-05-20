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Рецепт торта за 10 минут: никакого выпекания и простые ингредиенты

Известный украинский блогер Alina FooDee рассказала, как приготовить торт за 10 минут, без выпечки и с помощью простых ингредиентов

сегодня, 03:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Иногда очень хочется порадовать своих домочадцев чем-то вкусненьким, но времени на приготовление может не хватать. В такой ситуации, вам придет на выручку рецепт торта, которые готовится без взбивания и выпекания. Им поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Рецепт торта за 10 минут: никакого выпекания и простые ингредиенты

Как быстро приготовить торт (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 г сметаны (жирностью 20% и выше), 500 г спелых бананов, 350 г свежих пряников (без начинки), 50 г сахара, 20 г ванильного сахара.

Способ приготовления: возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней сметану с сахаром и ванильным сахаром. Бананы нарежьте кольцами небольшой ширины, ориентировочно 1 см. Если пряники у вас большие, то можно их разрезать вдоль, чтобы они лучше пропитались.

Возьмите любую миску или форму. Застелите ее пищевой пленкой или пергаментом. Обмокните каждый пряник в сметану и выложите первой слой. Потом выложите сверху слой бананов. Сверху снова слой пряников и еще слой бананов. Сверху торт покройте оставшейся сметаной. Отправьте торт на 6-8 часов в холодильник, чтобы он пропитался. Все, десерт готов. Приятного аппетита!

Напомним, что торт "Пломбир" действительно очень легко приготовить и для его рецепта не нужно иметь никакого специального кондитерского оборудования. Нам не пригодится ни духовка, ни миксер. Как приготовить самый нежный торт?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выпечка может быть не только вкусной и ароматной, но еще и полезной. Порадуйте своих домочадцев морковным тортом — легким, нежным десертом, который украсит любое чаепитие. Его рецептом поделилась кулинар Лиза Глинская.

Читай также, как приготовить шоколадный торт в микроволновке.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O_ZBaqP4nzI&ab_channel=AlinaFooDee
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