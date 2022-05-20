Рецепт торта за 10 минут: никакого выпекания и простые ингредиенты

Иногда очень хочется порадовать своих домочадцев чем-то вкусненьким, но времени на приготовление может не хватать. В такой ситуации, вам придет на выручку рецепт торта, которые готовится без взбивания и выпекания. Им поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Как быстро приготовить торт (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 г сметаны (жирностью 20% и выше), 500 г спелых бананов, 350 г свежих пряников (без начинки), 50 г сахара, 20 г ванильного сахара.

Способ приготовления: возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней сметану с сахаром и ванильным сахаром. Бананы нарежьте кольцами небольшой ширины, ориентировочно 1 см. Если пряники у вас большие, то можно их разрезать вдоль, чтобы они лучше пропитались.

Возьмите любую миску или форму. Застелите ее пищевой пленкой или пергаментом. Обмокните каждый пряник в сметану и выложите первой слой. Потом выложите сверху слой бананов. Сверху снова слой пряников и еще слой бананов. Сверху торт покройте оставшейся сметаной. Отправьте торт на 6-8 часов в холодильник, чтобы он пропитался. Все, десерт готов. Приятного аппетита!

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