kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13614.81

ETH/USD

394.30

LTC/USD

57.88

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Без муки и сахара: рецепт морковного торта от Лизы Глинской
commentss НОВОСТИ Все новости

Без муки и сахара: рецепт морковного торта от Лизы Глинской

Этот десерт не требует много затрат по ингредиентам

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Выпечка может быть не только вкусной и ароматной, но еще и полезной. Порадуйте своих домочадцев морковным тортом — легким, нежным десертом, который украсит любое чаепитие. Его рецептом, который рассказала кулинар Лиза Глинская, поделилось издание Smak.

Без муки и сахара: рецепт морковного торта от Лизы Глинской

Ингредиенты: 4 моркови, ½ ст. кокосовой стружки, ½ ст. грецких орехов и белого изюма, 3 ст. л. меда, 200 г кисломолочного творога, 1 ч. л. цедры лимона, 3 яйца, 2 банана, 15 шт. фиников, 6 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. овсяных хлопьев, ½ ч. л. корицы, мускатного ореха и кардамона (молотого).

Способ приготовления: Очистите морковку и натрите ее на мелкой терке. Бананы и финики измельчите до однородной массы и взбейте их в блендере вместе с яйцом. Добавьте хлопья, мускатный орех, кардамон и корицу, а также чуть-чуть соли. Все тщательно перемешайте.  Дальше в смесь добавьте морковку, кокосовую стружку, орехи и изюм. Вымесите тесто. 

Возьмите форму для запекания, залейте в нее тесто и отправьте его в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов. 

Для приготовления глазури возьмите творог, сок лимона и мед — перемешайте. Смажьте смесью торт и посыпьте измельченными орехами. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить морковно-апельсиновый суп.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ