Без муки и сахара: рецепт морковного торта от Лизы Глинской

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Светлана Шкурупий
Выпечка может быть не только вкусной и ароматной, но еще и полезной. Порадуйте своих домочадцев морковным тортом — легким, нежным десертом, который украсит любое чаепитие. Его рецептом, который рассказала кулинар Лиза Глинская, поделилось издание Smak.
Ингредиенты: 4 моркови, ½ ст. кокосовой стружки, ½ ст. грецких орехов и белого изюма, 3 ст. л. меда, 200 г кисломолочного творога, 1 ч. л. цедры лимона, 3 яйца, 2 банана, 15 шт. фиников, 6 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. овсяных хлопьев, ½ ч. л. корицы, мускатного ореха и кардамона (молотого).
Способ приготовления: Очистите морковку и натрите ее на мелкой терке. Бананы и финики измельчите до однородной массы и взбейте их в блендере вместе с яйцом. Добавьте хлопья, мускатный орех, кардамон и корицу, а также чуть-чуть соли. Все тщательно перемешайте. Дальше в смесь добавьте морковку, кокосовую стружку, орехи и изюм. Вымесите тесто.
Возьмите форму для запекания, залейте в нее тесто и отправьте его в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
Для приготовления глазури возьмите творог, сок лимона и мед — перемешайте. Смажьте смесью торт и посыпьте измельченными орехами. Приятного аппетита!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить морковно-апельсиновый суп.
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