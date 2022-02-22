Без выпечки и без миксера: рецепт простейшего торта Пломбир

Торт Пломбир действительно очень легко приготовить и для его приготовления не нужно иметь никакого специального кондитерского оборудования. Нам не пригодится ни духовка, ни миксер. Как приготовить самый нежный торт? Пломбир рассказывает koolinar.

Рецепт - фото из открытых источников

Ингредиенты:

Мука 600 г

Сахар 150 г

Масло сливочное 300 г

1 чайная ложка

Сметана 1200 г

Яйца 5 штук

Сахар 350 г

Мука 60 г

Сливочное масло 50 г

Ванильный сахар 2 чайные ложки

1 чайная ложка

Миндальные лепестки 100 г

Пошаговый рецепт приготовления: торт Пломбир без выпечки.

На стол насыпаем 600 г муки. Для приготовления торта можно использовать только белую муку. Мы используем 400 граммов белой и 200 граммов миндальной муки. Добавляем 150 г сахара, чайную ложку соли, все хорошо перемешиваем.

Добавляем 300 г сливочного масла. Измельчаем ножом или шпателем, перемешиваем руками. Аккуратно протирая между ладошками, делаем кондитерскую крошку. Высыпаем ее в сковороду с толстым дном. Ставим сковороду на сильный огонь и, все время перемешивая, обжариваем крошку до приятного золотистого цвета. При необходимости убавляем огонь до среднего.

Готовую крошку перекладываем в отдельную миску и оставляем остывать. Приготовим крем: В кастрюлю кладем 1 килограмм 200 г сметаны, жирность сметаны не имеет значения. Добавляем 5 яиц и 1 чайную ложку соли. Насыпаем 350 г сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара и 60 граммов муки. Всё хорошо перемешиваем до получения однородной массы.

Ставим кастрюлю на средний огонь и, все время перемешивая венчиком, доводим до кипения. Сначала масса становится редкой. Затем, при закипании, она загустеет. Сметана при закипании станет похожей на сыр и у крема будет приятный творожный вкус и аромат.

Крем закипел. Выключаем огонь. Продолжаем перемешивать. Добавляем 50 г сливочного масла и перемешиваем еще 1-2 минуты. Переливаем в миску крем и перемешиваем еще 1 минуту. Оставляем крем остывать, примерно на 1 час. Крем немного остыл, приступаем к сборке торта. На тарелку, на которой будем подавать торт ломбир к столу, ставим кольцо разъемной формы диаметром 26 сантиметров.

На тарелку выкладываем ¼ часть подготовленной крошки, разравниваем. На крошку выкладываем и разравниваем ¼ часть крема. Крем еще теплый, его можно охладить до комнатной температуры, но это не имеет принципиального значения. На крем равномерно выкладываем и разравниваем еще ¼ часть крошки, затем снова слой крема, и так далее. Последний слой крем.

Украшаем торт миндальными лепестками или любым другим способом по вашему выбору. Отправляем торт в холодильник минимум на 12 часов. Через 12 часов вынимаем торт из холодильника, удаляем кольцо разъемной формы. Готово!

Напомним, микроволновка – настоящая палочка-выручалочка на любой кухне. С ее помощью можно не только разогревать блюда, а и готовить. При чем очень вкусные и красивые десерты. Рецептом шоколадного торта-десятиминутки поделился портал "Гастроном".

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