logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

50547.64

ETH/USD

1672.60

LTC/USD

187.96

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Придется по вкусу всем: рецепт салата «Дамский каприз»
commentss НОВОСТИ Все новости

Придется по вкусу всем: рецепт салата «Дамский каприз»

Салат получается вкусным и сытным

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Близится прекрасный праздник — 8 Марта. Если хотите в этот день порадовать своих родных и друзей вкусными блюдами, тогда запишите рецепт вкуснейшего салата "Дамский каприз". Он станет украшением вашего стола и поразит изысканным вкусом. Что нужно для приготовления?

Придется по вкусу всем: рецепт салата «Дамский каприз»

салаты на 8 марта / фото: chefmarket

Ингредиенты: 400 г куриного филе (можно куриных бедер), 1 банка консервированных ананасов, 3 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, 70 г орехов (кедровые/грецкие/миндальные), соль, перец, майонез.

Способ приготовления: отварите куриное филе соленой воде и отложите на время, чтобы мясо остыло. Тем временем, откройте консервированные ананасы, нарежьте их кубиками, если же они уже кубиками, тогда откиньте их на сито, чтобы истек сироп. На крупной терке натрите сыр, одну часть уберите в отдельную тарелку, а в другую выдавите зубчики чеснока. В эту же смесь добавьте майонез и тщательно перемешайте. 

Далее измельчите орехи, а остывшее куриное филе (или бедра) нарежьте кубиками. Начинаем формировать салат слоями: мясо, майонез, консервированные ананасы, чесночно-сырная смесь. Сверху посыпьте салат г орехами и оставшимся натертым сыром. Отправьте блюдо на полчаса в холодильник и подавайте к столу. Приятного аппетита!

К слову, ингредиенты в салате можно менять, например, добавить свежие огурцы, кислые яблоки, сухарики — они сделают его вкус более необычным. 

Напомним, если хотите разнообразить свое меню, тогда приготовьте салат "Марсель". В нем гармонично сочетаются обычные продукты, и он вполне способен заменить на столе классические салаты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить сытный салат с авокадо. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.chefmarket.ru/blog/recept-salata-damskij-kapriz/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ