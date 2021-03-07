Придется по вкусу всем: рецепт салата «Дамский каприз»

Близится прекрасный праздник — 8 Марта. Если хотите в этот день порадовать своих родных и друзей вкусными блюдами, тогда запишите рецепт вкуснейшего салата "Дамский каприз". Он станет украшением вашего стола и поразит изысканным вкусом. Что нужно для приготовления?

салаты на 8 марта / фото: chefmarket

Ингредиенты: 400 г куриного филе (можно куриных бедер), 1 банка консервированных ананасов, 3 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, 70 г орехов (кедровые/грецкие/миндальные), соль, перец, майонез.

Способ приготовления: отварите куриное филе соленой воде и отложите на время, чтобы мясо остыло. Тем временем, откройте консервированные ананасы, нарежьте их кубиками, если же они уже кубиками, тогда откиньте их на сито, чтобы истек сироп. На крупной терке натрите сыр, одну часть уберите в отдельную тарелку, а в другую выдавите зубчики чеснока. В эту же смесь добавьте майонез и тщательно перемешайте.

Далее измельчите орехи, а остывшее куриное филе (или бедра) нарежьте кубиками. Начинаем формировать салат слоями: мясо, майонез, консервированные ананасы, чесночно-сырная смесь. Сверху посыпьте салат г орехами и оставшимся натертым сыром. Отправьте блюдо на полчаса в холодильник и подавайте к столу. Приятного аппетита!

К слову, ингредиенты в салате можно менять, например, добавить свежие огурцы, кислые яблоки, сухарики — они сделают его вкус более необычным.

Напомним, если хотите разнообразить свое меню, тогда приготовьте салат "Марсель". В нем гармонично сочетаются обычные продукты, и он вполне способен заменить на столе классические салаты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить сытный салат с авокадо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!