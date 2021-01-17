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Вкусный и сытный: как приготовить салат «Марсель»

Этот салат разнообразит ваше меню

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Порадуйте своих родных вкусным и сытным салатом под названием "Марсель". В нем очень гармонично сочетаются обычные нам продукты, и он вполне способен заменить на столе классические салаты, которые многим уже слегка поднадоели. Что потребуется для его рецепта?

Вкусный и сытный: как приготовить салат «Марсель»

рецепт салата "Марсель" / фото: cook-s

Ингредиенты: 3 куриных филе, 2 плавленых сырка, 6 яиц, 1 стакан сладкого чернослива (без косточек), 1 зубчик чеснока, 1 морковь, ½ стакана грецких орехов, 500 г майонеза, соль, перец, зелень.

Способ приготовления: возьмите куриное филе, залейте водой и поставьте на плиту. Посолите воду и отварите до мягкости, после охладите и нарежьте средними кубиками. Промойте чернослив, залейте его кипятком и оставьте так на 10 минут, затем слейте воду и обсушите с помощью бумажного полотенца. Нарежьте его полосками. 

Сварите яйца. Отделите белки от желтков и раздельно натрите их на мелкой терке, а сыр натрите на крупной. В глубокой миске смешайте сыр, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Орехи слегка обжарьте и измельчите. Морковь отварите и потрите на крупной терке. Начните выкладывать салат слоями.

1 слой — чернослив, смазанный майонезом, курица, соль, перец и снова майонез;

2 слой — орехи, смешанные с морковью, сверху — сырный слой и яичный белок;

Все промажьте майонезом, со всех сторон, а верх украсьте куриным желтком. 

Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался. Перед подачей украсьте "Марсель" нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный салат "Генерал", который достойно может заменить "Шубу" на праздничном столе.


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Источник: https://smak.ua/recept/salati-i-zakuski/59021-neobyknovennyj-salat-marsel
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