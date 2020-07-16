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Что приготовить на обед: рецепт сытного салата с авокадо

Салаты с авокадо получаются не просто вкусными, но и сытными

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Что приготовить на обед: рецепт сытного салата с авокадо

Обед - основной прием пищи, поэтому он должен быть максимально полезным и правильно сбалансированным. Для сытного обеда подойдет пикантный салат из авокадо, курицы и кукурузы, рецептом которого поделилось издание "Единственная". Это блюдо насытит организм многими витаминами и полезными веществами. 

Для приготовления салата вам понадобится: 300 г куриного филе, 150 г консервированной кукурузы, 200 г консервированной фасоли, 1 авокадо, 1 красный лук, пучок кинзы, 1 ст. л лимонного сока, оливковое масло, томатный соус, мука, соль-перец по вкусу.

Способ приготовления: для этого салата подойдет любая консервированная фасоль в соку и любой томатный соус для подачи. Вместо кинзы вы можете использовать петрушку.

- Куриное филе нарежьте кусочками и отбейте, натрите солью и перцем, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до уверенной румяной корочки, затем оставьте остывать.

- Нарежьте остывшую курицу квадратами, очищенный авокадо нарежьте кусочками, а лук - полукольцами. Сложите все в миску и добавьте кукурузу, фасоль и листики кинзы.

- Посолите и поперчите, заправьте оливковым маслом и лимонным соком, тщательно перемешайте все ингредиенты. Перед подачей дополните салат томатным соусом по вкусу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный и полезный салат из запеченных овощей.


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