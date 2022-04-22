Пальчики оближешь: рецепт яичной запеканки с грибами

Завтрак называют главным приемом пищи, потому что он заряжает энергией на весь день. Если вы устали от классической глазуньи, тогда запишите рецепт яичной запеканки с грибами, которая придется по вкусу каждому. Что потребуется для рецепта?

Яичная запеканка с грибами (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 4 яйца, 500 г шампиньонов, 50 твердого сыра, 1 лук, соль, перец черный молотый.

Для заливки: 80 г молока, 15 г пшеничной муки, 25 г подсолнечного масла, зелень, соль, перец (по вкусу), другие специи (по желанию).

Способ приготовления: отварите яйца и измельчите их. Грибы и лук также мелко нашинкуйте и все ингредиенты вместе поджарьте на растительном масле. Яйца смешайте с грибами, луком, добавьте соли, перца и выложите в форму.

Тем временем, приготовьте заливку. В глубокой миске смешайте молоко, растительное масло, соль, перец и зелень. Все тщательно перемешайте, добавив специй. Залейте молочной массой яично-грибную смесь, посыпьте натертым сыром и отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов до появления золотистой корочки.

Напомним, что многие люди употребляют на завтрак куриные яйца и это правильное решение, поскольку такой продукт идеально подходит для утреннего рациона. Что же в них особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яйца, хоть и обладают многими полезными качествами, в свой рацион включают далеко не все. Но если вдруг вы надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится. Это настоящая находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось яиц в холодильнике.

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