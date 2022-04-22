Пальчики оближешь: рецепт яичной запеканки с грибами

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Светлана Шкурупий
Завтрак называют главным
приемом пищи, потому что он заряжает энергией на весь день. Если вы устали от
классической глазуньи, тогда запишите рецепт яичной запеканки с грибами, которая
придется по вкусу каждому. Что потребуется для рецепта?
Яичная запеканка с грибами (фото из открытых источников)
Ингредиенты: 4 яйца,
500 г шампиньонов, 50 твердого сыра, 1 лук, соль, перец черный молотый.
Для заливки: 80 г
молока, 15 г пшеничной муки, 25 г подсолнечного масла, зелень, соль, перец (по
вкусу), другие специи (по желанию).
Способ приготовления:
отварите яйца и измельчите их. Грибы и лук также мелко нашинкуйте и все
ингредиенты вместе поджарьте на растительном масле. Яйца смешайте с грибами,
луком, добавьте соли, перца и выложите в форму.
Тем временем,
приготовьте заливку. В глубокой миске смешайте молоко, растительное масло,
соль, перец и зелень. Все тщательно перемешайте, добавив специй. Залейте
молочной массой яично-грибную смесь, посыпьте натертым сыром и отправьте
запекаться в духовку при температуре 180 градусов до появления золотистой
корочки.
Напомним, что
многие люди употребляют на завтрак куриные яйца и это правильное решение,
поскольку такой продукт идеально подходит для утреннего рациона. Что же в них особенного?
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что яйца, хоть и
обладают многими полезными качествами, в свой рацион включают далеко не все. Но
если вдруг вы надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится.
Это настоящая находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось
яиц в холодильнике.
Читайте также, как приготовить яйца по-шотландски от известного шеф-повара Гордона Рамзи.
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