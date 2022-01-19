Чем заменить яйца в выпечке: неожиданный лайфхак

Яйца, хоть и обладают многими полезными качествами, в свой рацион включают далеко не все. Но если вдруг вы надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится. Это настоящая находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось яиц в холодильнике.

Рецепт - фото из открытых источников

Обычно зерна чиа – это дополнение к разнообразным салатам и йогуртам. А еще ими посыпают хлеб и другую выпечку. Но чиа, как пишут на странице Вкус Жизни в Facebook, может стать полноценным ингредиентом для теста – эти семена прекрасно заменят яйца в выпечке.

Нужно просто замочить 1 чайную ложку чиа в 2-3 столовых ложках воды (предварительно зерна по желанию можно размолоть) и оставить на 5 мин. Образующаяся масса поможет скрепить тесто. Таким образом, выпечка получится полезной и диетической.

Напомним, сезон осенних овощей в разгаре, и готовить их можно как угодно – варить, тушить, запекать, готовить пюре и даже есть сырыми. О самых полезных из них читайте дальше на Радио MAXIMUM. Эксперты настоятельно советуют есть побольше сезонных овощей. В этот период следует налегать на тыкву, свеклу, морковь, сельдерей, капусту, бобовые. Лучшее большинство из них, конечно, есть в сыром виде, но также можно приготовить много вкусных и полезных блюд, среди которых есть и пюре.

гренадин – это универсальный гранатовый сироп, из которого можно приготовить более 50 коктейлей. А еще он отлично смешивается с горячими напитками. Как приготовить такое приложение на дому, читайте дальше на Радио MAXIMUM. Рецептом поделился блоггер annagod_distillery на своей странице в Instagram. Он отмечает, что настоящий гренадин – сладкий, терпкий и немного кисловатый. Это не мутная, алая жижа, с легким вишневым вкусом, которая просто окрашивает коктейли. Поэтому такой продукт следует готовить самостоятельно из качественных ингредиентов.

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