Блюдо дня: яйца по-шотландски от повара Гордона Рамзи

Если не знаете, каким блюдом удивить своих домочадцев, тогда приготовьте яйца по-шотландски от известного шеф-повара Гордона Рамзи. Эта закуска с хрустящей корочкой станет украшением любого стола. Рецептом блюда поделилось издание Bufet.

яйца по-шотландски

Ингредиенты (на 4 персоны): 6 куриных яиц, 200 г мясного фарша, 200 г колбасок для жарки/сосисок из фарша, половинка зеленого яблока (натертого), 4 ст. л. пшеничной муки, 150 г панировочных сухарей, растительное масло (для жарки), соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: отварите яйца в кипящей воды приблизительно 4-5 минут, а после сразу залейте их холодной водой, чтобы они остыли. В отдельной тарелке перемешайте тертое яблоко, фарш и нарезанную мелко колбаску или сосиски. Из полученной смеси сформируйте лепешки овальной формы (одинакового размера). В одной емкости смешайте муку, соль и перец, а в другой — два яйца, взбитые до однородности, в третьей — панировочные сухари.

В середину мясной лепешки положите очищенное вареное яйцо и аккуратно заверните вокруг него фарш. Поставьте на огонь сотейник, разогрейте в нем растительное масло, доведите до кипения. Мясную лепешку обваляйте сначала в муке, потом окуните в миску со взбитыми яйцами и затем покройте панировочными сухарями.

Отправьте блюдо в кипящее масло на 10-15 минут, чтобы появилась хрустящая корочка. Часто переворачивайте лепешку, чтобы она обжарилась равномерно. Подавай на стол яйца по-шотландски можно как горячими, так и холодными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить яйца в сладком перце.

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