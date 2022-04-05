Пальчики оближешь: как приготовить сырную лазанью для всей семьи

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Светлана Шкурупий
Сырная
лазанья, которую еще называют "ленивая", является прекрасной
альтернативой классического рецепта и поражает своим невероятным вкусом. Большой
плюс еще состоит в том, что на ее приготовление не требуется много времени.
Как приготовить сырную лазанью (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
листы для лазаньи, 300 г твердого сыра, 100 г пармезана, 2 яйца, 40 г
сливочного масла, 250 г воды, 250 г молока, 20 г подсолнечного масла, соль и
перец (по вкусу).
Способ
приготовления: в кастрюле с кипящей водой в течение 5 минут бланшируйте листья
для лазаньи. Слейте воду и залейте холодной, а через несколько дней достаньте
их из воды. Взбейте яйца, добавьте натертый сыр и посолите.
Сделайте
молочный соус. Для этого в сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку
и жарьте 2 минуты, постепенно помешивая. Добавьте молоко, воду, соль, перец и
тщательно перемешайте и потушите соус несколько минут.
В прямоугольную
форму, смазанную растительным маслом, выкладывайте слоями листья лазаньи,
поочередно смазывая их яичной массой с сыром и молочным соусом.
Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180°С духовку
на 20 минут. Затем снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым пармезаном.
Отправьте запекаться еще на 15 минут. Лазанья готова. Приятного аппетита!
Напомним,
что творожный соус можно купить в любом продуктовом магазине, но можно
приготовить его и в домашних условиях. Так он получится гораздо вкуснее. Что дляэтого нужно?
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