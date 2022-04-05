Пальчики оближешь: как приготовить сырную лазанью для всей семьи

Сырная лазанья, которую еще называют "ленивая", является прекрасной альтернативой классического рецепта и поражает своим невероятным вкусом. Большой плюс еще состоит в том, что на ее приготовление не требуется много времени.

Как приготовить сырную лазанью (фото из открытых источников)

Ингредиенты: листы для лазаньи, 300 г твердого сыра, 100 г пармезана, 2 яйца, 40 г сливочного масла, 250 г воды, 250 г молока, 20 г подсолнечного масла, соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления: в кастрюле с кипящей водой в течение 5 минут бланшируйте листья для лазаньи. Слейте воду и залейте холодной, а через несколько дней достаньте их из воды. Взбейте яйца, добавьте натертый сыр и посолите.

Сделайте молочный соус. Для этого в сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку и жарьте 2 минуты, постепенно помешивая. Добавьте молоко, воду, соль, перец и тщательно перемешайте и потушите соус несколько минут.

В прямоугольную форму, смазанную растительным маслом, выкладывайте слоями листья лазаньи, поочередно смазывая их яичной массой с сыром и молочным соусом. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым пармезаном. Отправьте запекаться еще на 15 минут. Лазанья готова. Приятного аппетита!

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