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Как приготовить сыр сулугуни дома: простой рецепт из минимума ингредиентов

Так, сулугуни часто добавляют в различные салаты

сегодня, 02:27
Автор:

Ольга Чародий
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Сулугуни – это традиционный грузинский сыр, который любят приятную мягкую структуру и сливочный вкус. Мы привыкли закупаться им в магазинах, однако ни для кого не секрет, что приготовленный намного вкуснее. И практически каждый может сделать творог сулугуни в домашних условиях.

Как приготовить сыр сулугуни дома: простой рецепт из минимума ингредиентов

Рецепт - фото из открытых источников

Так, сулугуни часто добавляют в различные салаты, сыр используют как начинку для выпечки и подают отдельно с вином и зеленью. Как приготовить домашний сулугуни, рассказали в блоге recepty.365.

Домашний сыр сулугуни: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр;

Сметана – 200 миллилитров;

Яйца – 3 штуки;

Соль – 1 столовая ложка;

Способ приготовления:

Сначала молоко нужно вскипятить и добавить соль. А между тем смешайте сметану с яйцами. Затем смешайте между собой две массы и кипятите в течение 3-4 минут.

Процедите через сито и поставьте под гнет на время.

Как поставить под гнет? Гнет нужен для того, чтобы готовящийся продукт был полностью погружен в рассол. А еще – это своего рода пресс. Для этого переложите сыр в глубокий сосуд, сверху поставьте дощечку, тарелку или что-нибудь другое плоское, а затем какой-то тяжелый предмет (бутылки с водой, например).

Например, шаурма — популярное, вкусное и очень сытное блюдо. Поскольку шаурма является классической уличной едой, на сегодняшний день ее можно приобрести едва ли не каждом шагу. Однако ее качество часто вызывает сомнения. Поэтому многие предпочитают готовить ее дома самостоятельно. Журналисты портала "Комментарии" расскажут читателям, как приготовить вкуснейшую шаурму в домашних условиях.  Данный рецепт шаурмы рассчитан на восемь порций. Невероятный вкус готовой шаурмы заставит вас снова и снова возвращаться к приготовлению блюда именно по этому рецепту. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CYdJSzCI7Au/
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