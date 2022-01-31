Как приготовить сыр сулугуни дома: простой рецепт из минимума ингредиентов

Сулугуни – это традиционный грузинский сыр, который любят приятную мягкую структуру и сливочный вкус. Мы привыкли закупаться им в магазинах, однако ни для кого не секрет, что приготовленный намного вкуснее. И практически каждый может сделать творог сулугуни в домашних условиях.

Рецепт - фото из открытых источников

Так, сулугуни часто добавляют в различные салаты, сыр используют как начинку для выпечки и подают отдельно с вином и зеленью. Как приготовить домашний сулугуни, рассказали в блоге recepty.365.

Домашний сыр сулугуни: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр;

Сметана – 200 миллилитров;

Яйца – 3 штуки;

Соль – 1 столовая ложка;

Способ приготовления:

Сначала молоко нужно вскипятить и добавить соль. А между тем смешайте сметану с яйцами. Затем смешайте между собой две массы и кипятите в течение 3-4 минут.

Процедите через сито и поставьте под гнет на время.

Как поставить под гнет? Гнет нужен для того, чтобы готовящийся продукт был полностью погружен в рассол. А еще – это своего рода пресс. Для этого переложите сыр в глубокий сосуд, сверху поставьте дощечку, тарелку или что-нибудь другое плоское, а затем какой-то тяжелый предмет (бутылки с водой, например).

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