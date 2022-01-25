Сырный соус за 1 минуту: этот рецепт покорит настоящих гурманов

Конечно, творожный соус можно купить в любом продуктовом магазине, но можно приготовить его и в домашних условиях. Так он получится гораздо вкуснее. Мы не знаем людей, которые были бы безразличны к сырному соусу. И настоящие ценители не дадут нам солгать, что трудно найти ту самую идеальную бутылочку в супермаркете. Поэтому мы предлагаем приготовить его самостоятельно. Простым рецептом поделилась фуд-блогерша Alina FooDee.

Рецепт - фото из открытых источников

Как приготовить сырный соус дома

Ингредиенты:

Сливочное масло – 10 граммов;

Молоко – 100 граммов;

Чеснок – 1 зубчик;

Плавленый сыр для тостов – 130 граммов;

Сахар – 1/3 чайной ложки.

Способ приготовления:

Вылейте в небольшую кастрюлю молоко, туда добавьте масло и натертый чеснок.

Пластинки плавленого сыра отправьте в кастрюлю и добавьте сахар.

Проварите все 1 минуту, можно даже не ждать закипания, ведь такой соус съедается очень быстро.

Не забудьте помешивать, пока соус остывает, чтобы сверху не образовалась корочка.

Такой творожный соус отлично подойдет под мясо, рыбу, картофель или просто на хлеб.

Напомним, что приготовить к ужину? Когда вечером семья собирается за столом, чтобы попробовать и пообщаться, то, конечно, хочется, чтобы это было вкусно, но быстро и просто. Быстрые рецепты – хозяйкам прекрасное подспорье, и они пользуются большой популярностью. Мы предлагаем вам рецепт, который безусловно вас порадует. Об этом пишет washingtonpost. Как приготовить: Сварить три яйца, охладить, натереть на большой терке и смешать с мелко нарезанным зеленым луком. В муку всыпать соль и разрыхлитель, добавьте еще 2 яйца, 250 г сметаны и сахар, а затем взбейте все до плотной однородной консистенции. Замешать в тесто начинку, обжарить пирожки на сковороде, как оладьи, и подавать со сметаной.

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