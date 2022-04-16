Отлично согревает и насыщает: рецепт грибного супа с колбасным сыром

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Светлана Шкурупий
Насыщайте
организм витаминами и полезными веществами, которые можно получить из вкусных и
полезных блюд. Одним из таких является грибной суп с колбасным сыром, который
влюбит в себя с первой ложки и согреет в дождливый день. Что нужно для рецепта?
Как приготовить грибной суп с колбасным сыром (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
2 л воды, 1 лук, 3 картофеля, 1 морковь, 100 г шампиньонов, 200 г колбасного
сыра, 20 г сливочного масла, 1лавровый лист, зелень, соль, перец (по вкусу).
Способ
приготовления: картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками. Положите в
кипящую воду. Лук, морковь также очистите, натрите на крупной терке и обжарьте
на сковороде, добавив немного растительного масла.
Далее
помойте грибы, нарежьте их кусочками и положите в кастрюлю, вместе с зажаркой.
Добавьте лавровый лист, соль, перец и другие специи (по вкусу). Варите до
полной готовности овощей. Далее нарежьте кубиками колбасный сыр, положите в суп
и варите его еще 5-7 минут. Зелень помойте, измельчите и добавьте в блюдо перед
подачей. Приятного аппетита!
Напомним,
если устали от привычных блюд и хотите разнообразить свое меню, тогда запишите
рецепт нежного и полезного кукурузного супа-пюре. Он приятно удивит своим
вкусом. Что нужно для приготовления?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если не боитесь экспериментировать и
хотите разнообразить свое меню, тогда приготовьте ароматный и вкусный чесночный суп. Это традиционное испанское блюдо согреет в холодную погоду и укрепит
иммунитет.
Читайте
также, что рацион питания сложно представить без первых блюд, ведь супы
улучшают обмен веществ, стимулируют кровообращение и обладают массой других
полезных функций. Но, что будет с организмом, если употреблять только одни супы каждый день?
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