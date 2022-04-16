Отлично согревает и насыщает: рецепт грибного супа с колбасным сыром

Насыщайте организм витаминами и полезными веществами, которые можно получить из вкусных и полезных блюд. Одним из таких является грибной суп с колбасным сыром, который влюбит в себя с первой ложки и согреет в дождливый день. Что нужно для рецепта?

Как приготовить грибной суп с колбасным сыром (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 2 л воды, 1 лук, 3 картофеля, 1 морковь, 100 г шампиньонов, 200 г колбасного сыра, 20 г сливочного масла, 1лавровый лист, зелень, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками. Положите в кипящую воду. Лук, морковь также очистите, натрите на крупной терке и обжарьте на сковороде, добавив немного растительного масла.

Далее помойте грибы, нарежьте их кусочками и положите в кастрюлю, вместе с зажаркой. Добавьте лавровый лист, соль, перец и другие специи (по вкусу). Варите до полной готовности овощей. Далее нарежьте кубиками колбасный сыр, положите в суп и варите его еще 5-7 минут. Зелень помойте, измельчите и добавьте в блюдо перед подачей. Приятного аппетита!

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