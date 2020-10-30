Укрепляем иммунитет: рецепт испанского чесночного супа

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Светлана Шкурупий
Если не боитесь экспериментировать и хотите разнообразить свое меню, тогда приготовьте ароматный и вкусный чесночный суп. Это традиционное испанское блюдо согреет в холодную погоду и укрепит иммунитет. Его рецептом поделилось издание Gotovim.
Ингредиенты: 4 помидора, 1 головка чеснока, 3-4 кусочка белого хлеба, 1 л овощного бульона, 1 ч. л. паприки, 2 куриных яйца, 3 ст. л. оливкового масла, нарезанная петрушка, соль, перец (по вкусу).
Способ приготовления: возьмите кусочки хлеба, обрежьте их от корки и натрите на терке, чтобы получилось приблизительно 1,5 стакана. Очистите чеснок и мелко нарубите. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, после чего мелко нарежьте.
Возьмите кастрюлю, добавьте оливковое масло и поставьте на огонь. Положите в нее чеснок и пассируйте его на медленном огне пару минут, не давая поджариться. Добавьте туда хлеб и увеличьте огонь. Обжарьте все до легкого румянца (3-4 минуты), не забывая помешивать. Добавьте помидоры, паприку и куриный бульон. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите минут 20 на медленном огне.
В отдельной миске взбейте яйца и добавьте их в суп, постоянно помешивая. Также добавьте петрушку, соль-перец. Подавайте на стол горячим. Приятного аппетита!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить томатный суп-пюре в микроволновке.
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