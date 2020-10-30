kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13235.90

ETH/USD

376.32

LTC/USD

52.74

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Укрепляем иммунитет: рецепт испанского чесночного супа
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрепляем иммунитет: рецепт испанского чесночного супа

Ингредиенты обыкновенные - вкус отменный

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если не боитесь экспериментировать и хотите разнообразить свое меню, тогда приготовьте ароматный и вкусный чесночный суп. Это традиционное испанское блюдо согреет в холодную погоду и укрепит иммунитет. Его рецептом поделилось издание Gotovim.

Укрепляем иммунитет: рецепт испанского чесночного супа

Ингредиенты: 4 помидора, 1 головка чеснока, 3-4 кусочка белого хлеба, 1 л овощного бульона, 1 ч. л. паприки, 2 куриных яйца, 3 ст. л. оливкового масла, нарезанная петрушка, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите кусочки хлеба, обрежьте их от корки и натрите на терке, чтобы получилось приблизительно 1,5 стакана. Очистите чеснок и мелко нарубите. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, после чего мелко нарежьте.

Возьмите кастрюлю, добавьте оливковое масло и поставьте на огонь. Положите в нее чеснок и пассируйте его на медленном огне пару минут, не давая поджариться. Добавьте туда хлеб и увеличьте огонь. Обжарьте все до легкого румянца (3-4 минуты), не забывая помешивать. Добавьте помидоры, паприку и куриный бульон. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите минут 20 на медленном огне.

В отдельной миске взбейте яйца и добавьте их в суп, постоянно помешивая. Также добавьте петрушку, соль-перец. Подавайте на стол горячим. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить томатный суп-пюре в микроволновке. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ