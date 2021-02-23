Готовим дома: рецепт легкого кукурузного супа-пюре

Если устали от привычных блюд и хотите разнообразить свое меню, тогда запишите рецепт нежного и полезного кукурузного супа-пюре. Он приятно удивит своим вкусом. Что нужно для приготовления?

(фото из открытых источников)

Ингредиенты: 2 ч. л. растительного масла, 1 репчатый лук, 1,5 ст. куриного бульона, 2 початка кукурузы, 1/8 ч. л. тмина, 1/4 ч. л. кориандра, 1/2 ч. л. соли, 2 зубчика чеснока, 3/4 ст. кефира.

Способ приготовления: с початков кукурузы снимите зерна. Возьмите сотейник, поставьте на огонь, добавьте немного растительного масла и потушите измельченный лук (2-3 минуты). Добавьте куриный бульон и доведите до кипения. Затем добавьте зерна и початок кукурузы, а также различные специи. Продолжайте варить суп еще 15-20 минут. Выключите огонь, выньте из него 2 столовые ложки кукурузы и отложите в сторону. Также уберите початок и перелейте свой суп в блендер. Измельчите ингредиенты до однородной массы. Добавьте туда кефир и кукурузу, которую вы отложили, а также измельченный чеснок. Посолите и поперчите. Подавайте суп-пюре сразу после приготовления, украсив зеленью. Приятного аппетита!

На приготовления этого нежного и питательного блюда вам потребуется в среднем 50 минут и минимум продуктов.

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