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Отличная идея для семейного обеда: рецепт запеканки из макарон

Как в домашних условиях приготовит макаронную запеканку: пошаговый рецепт сытного, быстрого и вкусного блюда

сегодня, 01:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Запеканка из макарон — простое в приготовлении блюдо, которое понравится, как взрослым, так и детям. Добавьте к ней немного сыра, зелени и овощей, чтобы было вкуснее и питательней. Рецептом вкусного блюда для всей семьи поделился на своем сайте украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Отличная идея для семейного обеда: рецепт запеканки из макарон

Как приготовить запеканку из макарон (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 300 г макаронных изделий (на свой вкус), 200 г томатов черри, 200 г сыра, 3 ст. л. оливкового масла, ½ ч. л. зерна фенхеля, петрушка, базилик, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: поставьте кастрюлю с водой на плиту, посолите и сварите макароны, как указано на упаковке. Когда они будут готовы, откиньте на дуршлаг, переложите обратно в кастрюлю, добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте. Дайте макаронам немного остыть. 

Тем временем, разрежьте на две части томаты черри, нашинкуйте зелень и потрите сыр на средней терке. Все ингредиенты добавьте к макаронам. Переложите все в емкость для запекания, посыпьте сверху еще сыром и отправьте блюдо в духовку на 15-20 минут. Все, запеканка готова. Приятного аппетита!

Напомним, что завтрак — самый важный прием пищи, который запускает в организме обменные процессы, поэтому он должен быть вкусным, сытным и полезным. Но, если у вас нет много времени на его приготовление, запишите рецепт лаваша с сыром и зеленью. Что нужно для рецепта?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ленивый капустный пирог без дрожжевого теста можно легко и быстро приготовить на сковороде. Приготовление блюда займет у вас не более 30 минут, долго возиться с тестом и лепкой не придется. Такой пирог может быть отдельным блюдом, или закуской для праздничного стола.


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Источник: https://klopotenko.com/prostaya-zapekanka-iz-makaron/
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