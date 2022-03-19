Отличная идея для семейного обеда: рецепт запеканки из макарон

Запеканка из макарон — простое в приготовлении блюдо, которое понравится, как взрослым, так и детям. Добавьте к ней немного сыра, зелени и овощей, чтобы было вкуснее и питательней. Рецептом вкусного блюда для всей семьи поделился на своем сайте украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить запеканку из макарон (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 300 г макаронных изделий (на свой вкус), 200 г томатов черри, 200 г сыра, 3 ст. л. оливкового масла, ½ ч. л. зерна фенхеля, петрушка, базилик, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: поставьте кастрюлю с водой на плиту, посолите и сварите макароны, как указано на упаковке. Когда они будут готовы, откиньте на дуршлаг, переложите обратно в кастрюлю, добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте. Дайте макаронам немного остыть.

Тем временем, разрежьте на две части томаты черри, нашинкуйте зелень и потрите сыр на средней терке. Все ингредиенты добавьте к макаронам. Переложите все в емкость для запекания, посыпьте сверху еще сыром и отправьте блюдо в духовку на 15-20 минут. Все, запеканка готова. Приятного аппетита!

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