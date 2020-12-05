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Главная Новости Досуг рецепты Ленивый, но очень вкусный: рецепт капустного пирога на сковороде
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Ленивый, но очень вкусный: рецепт капустного пирога на сковороде

О таком пироге с капустой никто не скажет, что хочется побольше начинки

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Ленивый капустный пирог без дрожжевого теста можно легко и быстро приготовить на сковороде. Приготовление блюда займет у вас не более 30 минут, долго возиться с тестом и лепкой не придется. Такой пирог может быть отдельным блюдом, или закуской для праздничного стола. Рецептом ленивого капустного пирога поделился кулинарный портал Bene Gusto.

Ленивый, но очень вкусный: рецепт капустного пирога на сковороде

Фото: Bene Gusto

Необходимы такие ингредиенты: 2 яйца, 200 г капусты, 100 г сыра сулугуни или Моцарелла, 4 ст.л пшеничной муки, 1 луковица, 3 ст.л растительного масла, перец и щепотка соли.

Сначала капусту и сыр нужно натереть на крупную терку. При желании можно мелко порезать ножом, но знайте, что так у пирога будет более плотная текстура. Далее нарежьте мелко репчатый лук и все отправьте в миску.

Теперь к овощам и сыру добавьте два яйца, соль и перец. Сюда же нужно отправить просеянную муку. Все хорошо перемешайте.

Затем на разогретую сковороду вылейте растительное масло, подождите пока оно прогреется. Теперь можно выкладывать тесто. Выровняйте его ложкой или лопаткой, накройте крышкой и жарьте в течении 10-15 минут на среднем огне. После этого переверните пирог при помощи тарелки, переложите на другую сторону и жарьте еще около 15 минут. Все, ленивый капустный пирог — готов. Можно подавать его со сметаной, зеленью или свежими овощами. Приятного аппетита!


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Источник: https://www.bene-gusto.com/kapustnyy-pirog-na-skovorode/
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