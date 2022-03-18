Быстро, вкусно и питательно: рецепт лаваша с сыром и зеленью

Завтрак — самый важный прием пищи, который запускает в организме обменные процессы, поэтому он должен быть вкусным, сытным и полезным. Но, если у вас нет много времени на его приготовление, запишите рецепт лаваша с сыром и зеленью. Что нужно для рецепта?

Пошаговый рецепт лавашом и сыром (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 4 тонких лаваша, 400 г твердого сыра, 4 зубчика чеснока, 200 г майонеза, укроп, соль и перец черный молотый.

Способ приготовления: сыр натрите на средней терке, укроп помойте и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте в мыске сыр, укроп, чеснок и майонез. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Все, начинка для лаваша готова. Разделите ее на четыре части.

Лаваш разверните на доске и равномерным слоем по очереди смажьте все листы лаваша. Сверните их в рулетики и нарежьте кусочками шириной по 3-4 сантиметра. Выкладывайте рулеты на противень и запекайте в течение 10-15 минут в духовке, предварительно разогрев ее до 180 градусов. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

Напомним, что лаваш – просто чудо кулинарии. С ним можно сделать столько всего вкусного и через несколько минут получить закуску или полноценный завтрак. Если не знаете, что приготовить на завтрак, кроме овсянки и бутербродов, вы никогда не готовили лаваш с начинкой

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