Быстро, вкусно и питательно: рецепт лаваша с сыром и зеленью

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Светлана Шкурупий
Завтрак
— самый важный прием пищи, который запускает в организме обменные процессы,
поэтому он должен быть вкусным, сытным и полезным. Но, если у вас нет много
времени на его приготовление, запишите рецепт лаваша с сыром и зеленью. Что
нужно для рецепта?
Пошаговый рецепт лавашом и сыром (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
4 тонких лаваша, 400 г твердого сыра, 4 зубчика чеснока, 200 г майонеза, укроп,
соль и перец черный молотый.
Способ
приготовления: сыр натрите на средней терке, укроп помойте и мелко нашинкуйте.
Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте в мыске сыр, укроп, чеснок и
майонез. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Все, начинка для лаваша
готова. Разделите ее на четыре части.
Лаваш
разверните на доске и равномерным слоем по очереди смажьте все листы лаваша. Сверните
их в рулетики и нарежьте кусочками шириной по 3-4 сантиметра. Выкладывайте
рулеты на противень и запекайте в течение 10-15 минут в духовке, предварительно
разогрев ее до 180 градусов. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!
Напомним,
что лаваш – просто чудо кулинарии. С ним можно сделать столько всего вкусного и
через несколько минут получить закуску или полноценный завтрак. Если не
знаете, что приготовить на завтрак, кроме овсянки и бутербродов, вы никогда не
готовили лаваш с начинкой
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