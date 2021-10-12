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Осенняя радость: как приготовить пирожки с грибами

Как в домашних условиях приготовить пирожки с грибами: пошаговый рецепт простого и вкусного блюда

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы являетесь любителем домашней кухни, тогда и этот простой рецепт пирожков с грибами в духовке обязательно вам понравится. Для приготовления потребуется минимум времени и ингредиентов. 

Осенняя радость: как приготовить пирожки с грибами

Рецепт пирожков с грибами (фото из открытых источников)

Что нужно для рецепта: 2 стакана муки 1 яйцо, 0,5 воды, ¼ ст. л. соли, 250 г лука репчатого, 250г грибов, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. уксуса. 

Способ приготовления: в первую очередь, займитесь грибами. Отварите их в подсоленной воде (время варки грибов рассчитывают в зависимости от их вида). Пока продукт готовится, нарежьте мелко лук, обжарьте его до золотистой корочки на масле, добавив в конце чуток соли и сметану.

Просейте муку, добавьте в нее одно яйцо, масло, затем воду, уксус, посолите и начните замешивать тесто. Когда оно будет готова, раскатайте его в пласт толщиной 5-7 мм. Смешайте готовые грибы с луком и выложите начинку в середину теста, заранее разделив его на несколько квадратиков. Края защипните. 

Возьмите противень, смажьте его маслом и отправьте в духовку, разогретую на 180-200 градусов, на 20-30 минут. Все, сочные и ароматные пирожки с грибами готовы! Приятного аппетита!

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Источник: https://smak.ua/recept/vipechka/75817-pirozhki-s-gribami-osennyaya-radost
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