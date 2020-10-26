Вкусно и просто: рецепт ризотто с белыми грибами

Белый гриб — один из самых ценных и желанных гостей в корзинке грибника. Он очень вкусный и полезный, поэтому является чуть ли не главным ингредиентом многих блюд. Издание "Единственная" поделилась рецептом ризотто — итальянского блюда, вкус которого гармонично дополнят куриное мясо и белые грибы.

Ингредиенты: 2 шт. куриного филе, 400 г белых грибов, 2 лука, 50 г сливочного масла, 250 г риса, 100 г твердого сыра, 50 г растительного масла, 150 мл сухого белого вина, зелень и соль (по вкусу).

Способ приготовления: Куриное филе очистите от лишнего жира и пленок, и отправьте на 25 минут вариться в кастрюлю с водой. Тем временем, замочите грибы в прохладной воде на полчаса и мелко нарежьте зелень. Дальше белые грибы нарежьте пластинами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, минут 10. Добавьте к ним куриное филе и пассируйте еще минут 8-10.

Очистите лук, нарежьте его полукольцами и отдельно обжарьте в течение 4-5 минут. Добавьте к нему рис (предварительно его промыв). Влейте туда вино и тушите до тех пор, пока оно не испарится.

По одному половнику добавляйте в рис куриный бульон (следующий половник добавляйте, когда предыдущий испарился). Потом в блюдо добавьте грибы, измельченную петрушку и тертый сыр. Посолите. Разложите ризотто по тарелках и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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