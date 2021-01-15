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Быстро и вкусно: рецепт картофельных рулетов с грибами

Эти рулеты подойдут в виде закуски и основного блюда

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если ломаете голову над тем, чтобы вкусного и не сложного приготовить на обед, тогда записывайте рецепт картофельных рулетов с грибами. Они получаются очень нежными, сытными и вкусными. Что потребуется для рецепта?

Быстро и вкусно: рецепт картофельных рулетов с грибами

рецепт рулета с грибами / фото: smak

Ингредиенты: 500 г муки, 250 мл воды (кипяченой), 4-5 картофелины, 1 ст. л. сахара, 250 г грибов, 3-4 лука, 1 морковь, 1 ч. л. дрожжей, 50 г растительного масла, соль и другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: поставьте вариться картофель, после этого сделайте из него пюре. Возьмите миску, добавьте туда теплую воду, дрожжи, сахар, соль и тщательно перемешайте. Потом добавьте теплое картофельное пюре, размешайте и добавьте муки. Замесите тесто, чтобы оно не липло к рукам.

Накройте тесто полотенцем и оставьте его на один час в теплом месте. В это время можно приступить к приготовлению начинки. Поставьте на огонь сковородку с растительным маслом, добавьте в нее лук, нарезанный кубиками и жарьте 3-5 минут. Добавьте в нее нарезанные грибы и натертую на крупной терке моркови. Жарьте ингредиенты 10 минут до полной готовности. Потом добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите. Перемешайте и снимите с огня. 

Рабочую поверхность присыпьте мукой, выгладите на нее тесто и раскатываем прямоугольный пласт толщиной 5 мм. На его край выкладывайте начинку и аккуратно сворачивайте рулетиком. Нарежьте его кусочками 5-7 см. Выложите их на противень, предварительно смазав растительным маслом, и отправьте в духовку (разогретую до 200 градусов на 20-25 минут). Все, рулет готов, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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Источник: https://smak.ua/recept/vipechka/78504-vkusno-i-prosto-kartofelnye-ruletiki-s-gribami
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