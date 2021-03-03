Оригинальная и вкусная: как приготовить пиццу без теста

Пицца уже давно перестала быть исключительной ассоциацией с итальянской кухней. Во всем мире существует множество разнообразных рецептов этих вкусностей. Сегодня "Комментарии" поделятся с читателями одним из них. Ловите подсказку, как приготовить ароматную и невероятно оригинальную пиццу... без теста.

Рецепт пиццы без теста. Фото из открытых источников

Ингредиенты: 400 г куриного филе, 1 большая луковица, 1 яйцо, специи и соль по вкусу, оливковое масло.

Для начинки: 1 помидор, 1 перец, 150 г твердого сыра, несколько крупных шампиньонов, кетчуп.

Айда готовить! Сырое куриное мясо хорошо помойте, порежьте на не слишком маленькие куски и закиньте в блендер. Через минуту у вас получится замечательный куриный фарш. Отдельно от мяса измельчите в блендере почищенную и порезанную луковицу. Когда две массы будут готовы, смешайте их в одну. К смеси добавьте яйцо, специи, а также не забудьте посолить. Хорошо перемешайте.

Противень смажьте небольшим количеством оливкового масла, после чего не слишком тонким (и не толстым!) слоем выложите полученную мясного-луковую смесь. Переместите противень в духовку на 20 минут, выпекать следует при температуре 200°С.

Когда время закончится, достаньте блюдо из духовки, смажьте мясной корж сверху определенным количеством кетчупа, поместите на него порезанные помидор, перец и шампиньоны и засыпьте все натертым сыром. Пиццу следует выпекать еще 10 минут при той же температуре — 200 градусов.

Вуаля, пицца готова! Команда портала "Комментарии" искренне желает всем читателям приятного аппетита.

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