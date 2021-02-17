logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51478.00

ETH/USD

1816.53

LTC/USD

224.00

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Без глазуньи: рецепты необычных и вкусных блюд из яиц
commentss НОВОСТИ Все новости

Без глазуньи: рецепты необычных и вкусных блюд из яиц

Из яиц можно приготовить очень много вкусных блюд

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Яйца — питательный и вкусный продукт, который, подходит не только для завтрака. Из яиц можно приготовить необычные, но очень простые блюда, которые порадуют вас своим вкусом и красивой подачей. Чем можно удивить гостей и родных?

Без глазуньи: рецепты необычных и вкусных блюд из яиц

блюда из яиц / фото: recept.photo

Яичные котлеты по-карельски

Ингредиенты: 3 яйца, 50 г манки, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 ст. л. масла, соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления: сварите яйца, остудите их и мелко нарежьте. В кастрюле сварите густую манку. Добавьте в нее яйца и специи, тщательно перемешайте. Сформируйте из полученной массы котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и отправьте на сковородку. Обжарьте котлеты по 3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Приятного аппетита!

Яйца по-шотландски

Ингредиенты: 5-7 перепелиных яиц, 200 г куриного фарша, ¼ ст. муки, ½ ст. панировочных сухарей, 1 куриное яйцо, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец (по вкусу) и зелень. 

Способ приготовления: сварите перепелиные яйца и остудите. В миске смешайте фарш, приправы (соль, перец и другие (по желанию) и мелко нарезанную зелень. Сделайте лепешки, в середину которых заверните сваренное перепелиное яйцо. Затем обваляйте лепешку сначала в муке, затем во взбитом курином яйце, затем в панировочных сухарях. Отправьте охлаждаться в холодильник на полчаса. Потом разогрейте в сковороде или во фритюре масло и отправьте лепешки туда на 3-5 минуты, пока не появится золотистая корочка. Все, яйца по-шотландски готовы. Приятного аппетита!

Яйца, фаршированные печенью трески

Ингредиенты: 3 яйца, 100 г консервированной печени трески, майонез, зелень, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: сварите яйца, остудите их и разрежьте на равные половины. Аккуратно извлеките желток и смешайте его с майонезом, специями и консервированной печенью трески (предварительно разомните ее вилкой). Получившейся начинкой нафаршируйте белок яйца и посыпьте зеленью. Закуска готова, приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить на завтрак вместо сырников.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://allcafe.ru/readingroom/menu/top-10-blyud-iz-yaits/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ