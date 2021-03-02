Торт из блинов к Масленице: идеальный рецепт от Евгения Клопотенко

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Елизавета Черных
Совсем скоро мы будем встречать светлый праздник Масленицы, и это значит, что пора запасаться интересными и необычными рецептами блинов к праздничному столу. Блины с разнообразными начинками — это очень вкусно, однако можно пойти дальше и приготовить целый торт из блинов, считает повар Евгений Клопотенко, и предлагает создать идеальное блюдо к Масленице.
Торт из блинов - фото: klopotenko.com
Время подготовки — 20 минут
Время приготовления — 15 минут
Время на остывание — 3 часа
Порции - 4-6
Для блинов
мука — 130 г
молоко — 340 мл
яйцо — 2 шт.
подсолнечное масло (и дополнительно для жарки) — 2 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
соль — 1 щепотка
Для крема
паста nutella — 3 ст. л.
цедра апельсина (цедра одного апельсина) — 5 г
сливки (33% жирности) — 250 мл
ядра лесных орехов (для посыпки) — 30 г
Пошаговый рецепт
1. В миске следует смешать яйцо с солью, сахаром и растительным маслом, взбить все до однородной массы. Муку нужно просеять и добавить в приготовленную смесь. Затем постепенно нужно вводить молоко, хорошо перемешивая.
2. Сковородку необходимо смазать небольшим количеством растительного масла и с помощью половника распределить тесто по всей поверхности. Готовить блины с каждой стороны по одной минуте. Из указанного количества ингредиентов должно получиться около 12 блинов.
3. Для приготовления крема нужно натереть на мелкой терке цедру апельсина, а также взбить сливки до устойчивых пиков. Затем стоит смешать все с пастой Nutella при помощи силиконовой лопатки.
4. Каждый блин нужно смазать приготовленным кремом и оставить торт в холодильнике на два-три часа. При подаче блюдо можно украсить орехами.
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