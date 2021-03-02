Торт из блинов к Масленице: идеальный рецепт от Евгения Клопотенко

Совсем скоро мы будем встречать светлый праздник Масленицы, и это значит, что пора запасаться интересными и необычными рецептами блинов к праздничному столу. Блины с разнообразными начинками — это очень вкусно, однако можно пойти дальше и приготовить целый торт из блинов, считает повар Евгений Клопотенко, и предлагает создать идеальное блюдо к Масленице.

Торт из блинов - фото: klopotenko.com

Время подготовки — 20 минут

Время приготовления — 15 минут

Время на остывание — 3 часа

Порции - 4-6

Для блинов

мука — 130 г

молоко — 340 мл

яйцо — 2 шт.

подсолнечное масло (и дополнительно для жарки) — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 щепотка

Для крема

паста nutella — 3 ст. л.

цедра апельсина (цедра одного апельсина) — 5 г

сливки (33% жирности) — 250 мл

ядра лесных орехов (для посыпки) — 30 г

Пошаговый рецепт

1. В миске следует смешать яйцо с солью, сахаром и растительным маслом, взбить все до однородной массы. Муку нужно просеять и добавить в приготовленную смесь. Затем постепенно нужно вводить молоко, хорошо перемешивая.





2. Сковородку необходимо смазать небольшим количеством растительного масла и с помощью половника распределить тесто по всей поверхности. Готовить блины с каждой стороны по одной минуте. Из указанного количества ингредиентов должно получиться около 12 блинов.





3. Для приготовления крема нужно натереть на мелкой терке цедру апельсина, а также взбить сливки до устойчивых пиков. Затем стоит смешать все с пастой Nutella при помощи силиконовой лопатки.





4. Каждый блин нужно смазать приготовленным кремом и оставить торт в холодильнике на два-три часа. При подаче блюдо можно украсить орехами.





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