Обед за 30 минут: рецепт вкусного салата с макаронами

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Светлана Шкурупий
Если
хотите вкусно, полезно и диетически перекусить, тогда запишите рецепт салата с
макаронами и свежими овощами, который подарит чувство сытости и обогатит
организм полезными веществами. Что нужно для рецепта?
Рецепт вкусного салата с макаронами (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
200 г макаронных изделий, ½ лимона, 1 зеленый лук, ½ оливкового масла, 2
огурца, 200 г томатов черри, 3 шт. базилика, 120 г сыра фета, 50 г оливок без
косточек, соль, перец, другие специи (по желанию).
Способ
приготовления: поставьте кастрюлю с водой, чтобы сварить макароны. После того как она закипит, добавьте их в кипяток и варите согласно инструкции на
упаковке. Пока макароны варятся, натрите цедру половинки лимона и выдавите сок.
Нарежьте лук, добавьте оливкового масла, сок и цедру лимона, соль и тщательно
перемешайте.
Очистите
и нарежьте огурцы кубиками. Вымойте и разделите на 4 части
помидоры, а сыр фету нарежьте квадратиками. Базилик помойте, обсушите
полотенцем и измельчите, порежьте на две половинки оливки. Когда макароны
приготовятся, отбросьте их на дуршлаг, чтобы вышла лишняя жидкость.
После
этого, добавьте макароны в миску с овощами, все перемешайте, доведите до вкуса
и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Напомним,
что макароны — простой и доступный продукт, из которого можно приготовить
множество вкусных блюд, при чем быстро и легко. Представляем вам рецепт макарон с сыром и хрустящей крошкой, который точно порадует вас изумительным вкусом и
ароматом. Что нужно для приготовления?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить пикантный салат из авокадо, курицы и кукурузы, который насытит организм многими витаминами и полезными веществами.
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