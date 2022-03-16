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Обед за 30 минут: рецепт вкусного салата с макаронами

Как в домашних условиях приготовить вкусный и питательный салат: пошаговый рецепт простого блюда

сегодня, 03:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите вкусно, полезно и диетически перекусить, тогда запишите рецепт салата с макаронами и свежими овощами, который подарит чувство сытости и обогатит организм полезными веществами. Что нужно для рецепта?

Обед за 30 минут: рецепт вкусного салата с макаронами

Рецепт вкусного салата с макаронами (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 200 г макаронных изделий, ½ лимона, 1 зеленый лук, ½ оливкового масла, 2 огурца, 200 г томатов черри, 3 шт. базилика, 120 г сыра фета, 50 г оливок без косточек, соль, перец, другие специи (по желанию).

Способ приготовления: поставьте кастрюлю с водой, чтобы сварить макароны. После того как она закипит, добавьте их в кипяток и варите согласно инструкции на упаковке. Пока макароны варятся, натрите цедру половинки лимона и выдавите сок. Нарежьте лук, добавьте оливкового масла, сок и цедру лимона, соль и тщательно перемешайте.

Очистите и нарежьте огурцы кубиками. Вымойте и разделите на 4 части помидоры, а сыр фету нарежьте квадратиками. Базилик помойте, обсушите полотенцем и измельчите, порежьте на две половинки оливки. Когда макароны приготовятся, отбросьте их на дуршлаг, чтобы вышла лишняя жидкость.

После этого, добавьте макароны в миску с овощами, все перемешайте, доведите до вкуса и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Напомним, что макароны — простой и доступный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд, при чем быстро и легко. Представляем вам рецепт макарон с сыром и хрустящей крошкой, который точно порадует вас изумительным вкусом и ароматом. Что нужно для приготовления?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить пикантный салат из авокадо, курицы и кукурузы, который насытит организм многими витаминами и полезными веществами. 


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Источник: https://shuba.life/ru/recipes/1387-udivitelnyj-salat-s-makaronami-zavtrak-i-uzhin
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