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Обед за 20 минут: макароны с сыром и хрустящей крошкой

Этот рецепт макарон придумали швейцарцы

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Макароны — простой и доступный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд, при чем быстро и легко. Представляем вам рецепт макарон с сыром и хрустящей крошкой, который точно порадует вас изумительным вкусом и ароматом. Что нужно для приготовления?

Обед за 20 минут: макароны с сыром и хрустящей крошкой

макароны с сыром (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 400 г макарон (любой формы, кроме спагетти), 150 г твердого сыра, 8 ст. л. панировочных сухарей и 100 г сливочного масла.

Способ приготовления: возьмите кастрюлю, наберите в нее воды, поставьте на газ и ждите пока закипит. Отварите макароны, добавив немного соли (в среднем 10 минут, но лучше ориентируйтесь на время, указанное в упаковке). Пока макароны готовятся, возьмите панировочные сухари и обжарьте их на сковороде, добавив немного сливочного масла. Смотрите, чтобы крошка была золотистого цвета и не подгорела. 

Когда макароны будут готовы, разложите их по тарелкам и в каждую добавьте мелко натертый твердый сыр, а сверху посыпьте хрустящей крошкой. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить пасту с курицей в сливочном соусе.


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Источник: https://domashniy.ru/eda/4_novyh_blyuda_iz_makaron/
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