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Обед на скорую руку: как приготовить рулетики с грибами

Как в домашних условиях приготовить рулетики с грибами: пошаговый рецепт быстрого и вкусного блюда на обед

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите приготовить что-то вкусное, но времени у вас немного, тогда записывайте рецепт вкусных рулетиков с грибами. Они сочные, сытные и отлично дополнят любой обеденный стол. Что понадобится для приготовления? 

Обед на скорую руку: как приготовить рулетики с грибами

Рецепт рулетов с грибами (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 500 г слоеного теста, 250 г шампиньонов, 120 г твердого сыра, 1 репчатый лук, 2 яйца, растительное масло, специи (по вкусу). 

Способ приготовления: грибы и лук нарежьте мелкими кубиками и отправьте жариться на сковородку, на 5 минут добавив немного растительного масла. Можно приправить чуть солью, перцем и другими специями. Далее натрите сыр на средней терке и смешайте его с 1 сырым яйцом.

Далее переходите к тесту. Раскатайте его в пласт приблизительно на 15 х 30 сантиметров, в виде прямоугольника. Выкладывайте равномерно на него грибную начинку, сверху присыпайте сыром, смешанным с яйцом и заворачивайте тесто с большой стороны внутрь. Важно в конце хорошенько скрепить конец теста, чтобы при выпечке рулетики не начали разворачиваться под действием высокой температуры.

Затем разрежьте рулет на кольца (толщиной 2 сантиметра) и отправьте их на противень. Сверху каждый рулетик смажьте сырым яйцом и запекайте 20 минут при температуре 220 градусов. Все, блюдо готово! Приятного аппетита!

Напомним, если захотелось чего-то сладкого к чаю, то выручит этот маковый рулет. Бисквит для такого десерта готовится в два счета, а начинку можно выбирать на свое усмотрение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из куриного филе можно приготовить множество вкусных и оригинальных блюд. Одним из них являются куриные рулетики со шпинатом и сыром, которые тают во рту и насыщают организм полезными витаминами.


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Источник: http://amamam.ru/sloyony-e-ruletiki-s-gribami-i-sy-rom/
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