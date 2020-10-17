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Главная Новости Досуг рецепты Идеальное дополнение к чаепитию: как легко и быстро приготовить маковый рулет
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Идеальное дополнение к чаепитию: как легко и быстро приготовить маковый рулет

На приготовление бисквитного рулета уйдет около 40 минут

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Если захотелось чего-то сладкого к чаю, то выручит этот маковый рулет. Бисквит для такого десерта готовится в два счета, а начинку можно выбирать на свое усмотрение. Пошаговый рецепт рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Идеальное дополнение к чаепитию: как легко и быстро приготовить маковый рулет

Фото: bene-gusto.com

Для бисквита потребуются 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 1 ч.л ванильного сахара, щепотка соли. Для прослойки рулета: 300 г маковой начинки, 100 мл воды, 1 ст. л сахара.

Яйца вбить в большую миску, добавить сахар, ваниль и соль. Взбить миксером на большой скорости, чтобы масса посветлела и значительно увеличилась в объеме. Проверить, готова ли смесь, просто: проведите пальцем или лопаткой по поверхности. Если остается не заплывающая бороздка, больше взбивать не нужно.

Далее нужно просеять в смесь муку. Аккуратно перемешать, стараясь не сильно осадить взбитые яйца.

Вылить смесь на застеленный пергаментом противень и равномерно распределить при помощи лопатки. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Готовый еще горячий бисквит скрутить в рулет вместе с пергаментом и оставить остывать. Так корж примет нужную форму и отлично скатается уже с начинкой. Если же пытаться скручивать уже остывший бисквит, тесто ломается и крошится.

Для сиропа в сотейнике смешать воду и сахарный песок. Довести до кипения и охладить.

Остывший бисквит аккуратно раскрутить и убрать пергамент. Пропитать сиропом. На тот край, который будет сверху, нужно лить меньше пропитки, чтобы рулет не раскис. Готовую маковую начинку равномерно распределить по тесту и скрутить. Для красоты можно посыпать сахарной пудрой или глазировать растопленным шоколадом.


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