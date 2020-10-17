Идеальное дополнение к чаепитию: как легко и быстро приготовить маковый рулет

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Таисия Ерохина
Если захотелось
чего-то сладкого к чаю, то выручит этот маковый рулет. Бисквит для такого десерта
готовится в два счета, а начинку можно выбирать на свое усмотрение. Пошаговый
рецепт рассказал
кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: bene-gusto.com
Для бисквита
потребуются 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 1 ч.л ванильного сахара, щепотка
соли. Для прослойки рулета: 300 г маковой начинки, 100 мл воды, 1 ст. л сахара.
Яйца вбить в
большую миску, добавить сахар, ваниль и соль. Взбить миксером на большой
скорости, чтобы масса посветлела и значительно увеличилась в объеме. Проверить,
готова ли смесь, просто: проведите пальцем или лопаткой по поверхности. Если
остается не заплывающая бороздка, больше взбивать не нужно.
Далее нужно
просеять в смесь муку. Аккуратно перемешать, стараясь не сильно осадить взбитые
яйца.
Вылить смесь на
застеленный пергаментом противень и равномерно распределить при помощи лопатки.
Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Готовый еще
горячий бисквит скрутить в рулет вместе с пергаментом и оставить остывать. Так
корж примет нужную форму и отлично скатается уже с начинкой. Если же пытаться
скручивать уже остывший бисквит, тесто ломается и крошится.
Для сиропа в
сотейнике смешать воду и сахарный песок. Довести до кипения и охладить.
Остывший бисквит аккуратно раскрутить и убрать пергамент. Пропитать сиропом. На тот край, который будет сверху, нужно лить меньше пропитки, чтобы рулет не раскис. Готовую маковую начинку равномерно распределить по тесту и скрутить. Для красоты можно посыпать сахарной пудрой или глазировать растопленным шоколадом.
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