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Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине

Подборка из нескольких салатов, которые любят есть на Рождество за границей

сегодня, 15:19
Автор:

Мокрик Анастасия

На свой новогодний стол большинство украинцев будет готовить по старинке салат оливье, селедку под шубой, крабовый салат и мимозу. Однако, некоторые не прочь поэкспериментировать и добавить на стол блюда, которые, к примеру, делают на рождество в других странах.

Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине

ФОТО: Из открытых источников

Журналисты сайта "Комментарии" подготовили для вас несколько рецептов салатов, которые украшают праздничный стол в Австралии, Америке и Италии. Также мы посчитали, сколько будут стоить все ингредиенты на эти салаты в Украине.

Австралийский рождественский салат "Ракета"

Ингредиенты:

300 г филе куриной грудки – 25 гривен;

3 стакана 750 мл воды;

1 большой апельсин (300) грамм —  11 гривен;

1/2 среднего граната 160 г – 25 гривен;

70 грамм листьев рукколы  — 35 гривен;

Финики 100 грамм — 10 гривен;

Обжаренный миндаль 15 г -  25 гривен (пачка 50 грамм);

1 лимон – 7 гривен;

Оливковое масло – 60 грн (можно заменить подсолнечным);

Лимонный тимьян – 20 грн.

Заправка

Столовая ложка апельсинового сока;

Столовая ложка лимонного сока;

Апельсиновая корка;

3 чайные ложки свежего лимонного тимьяна;

2 чайные ложки оливкового масла первого отжима;

Щепотка перца.

Приготовление:

Поместите курицу и воду в небольшую кастрюлю и варите на сильном огне. Следует довести до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне без крышки 10 минут. Затем снять с огня, остудить 20 минут. Тем временем снимите цедру с половины апельсина длинными тонкими полосками. Апельсин очистить, нарезать дольками, оставив 1½ столовых ложки сока. Сделать заправку: смешайте соки, цедру, тимьян и масло в небольшом кувшине. Приправить перцем. Далее следует удалить косточки из граната и достать курицу из воды. Разложите ракету на большой сервировочной тарелке. Сбрызнуть небольшим количеством заправки. Сверху выложите курицу, дольки апельсина, финики, семена граната и орехи. Сбрызнуть оставшейся заправкой.

Стоимость салата составила 218 гривен.

Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине - фото 2

Американский рождественский салат из козьего сыра, груши и засахаренных пекан

Ингредиенты:

100 г орехов пекан – 50 гривен;

Коричневый сахар 2 ст.л – 30 грн (0,4 грамм);

1 столовая ложка кленового сиропа – 70 грн (500 мл);

2 груши  300 грамм – 30 гривен;

Козий сыр 150 грамм – 120 гривен.

Для заправки

1 чайная ложка горчичного порошка – 7 грн;

2 столовые ложки белого винного уксуса – 40 грн (0,5 л);

4 столовые ложки оливкового масла – 60 грн (можно заменить подсолнечным).

Приготовление:

Нагрейте духовку до 200C и выложите орехи пекан на противень с антипригарным покрытием. Затем их нужно сбрызнуть сахаром и кленовым сиропом и перемешать. Жарьте 5-7 минут до золотистого цвета, затем дайте полностью остыть, прежде чем нарезать. Тем временем приготовьте заправку, хорошо смешав ингредиенты и приправы. В большой миске смешайте грушу с рукколой и перемешайте с небольшим количеством заправки.

Непосредственно перед подачей на стол, обжарьте кружочки козьего сыра до золотистого цвета. После этого положите оставшуюся заправку в бутылку и разбрызгайте по краю тарелки. В центр выложите грушу и рукколу, посыпать орехами и посыпать козьим сыром.

Стоимость салата составила 407 гривен.

 Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине - фото 3

Итальянский рождественский салат

Ингредиенты:

Цветная капуста 1 штука – 30 гривен;

Маринованные перцы 3-4 штуки – 70 грн (банка);

По горсти зеленых и черных оливок – 60 грн (2 банки);

Маленькая красная луковица, нарезанная соломкой – 13 гривен;

Несколько столовых ложек каперсов – 40 грн;

Несколько столовых ложек нарезанной свежей петрушки – 10 грн;

Белый винный уксус – 40 грн (0,5 л);

Оливковое масло первого отжима — 60 грн (можно заменить подсолнечным);

Соль и перец;

Маленькая банка анчоусов – 50 гривен.

Приготовление:

Варить соцветия цветной капусты в кипящей воде 10 минут. Промойте соцветия под холодной водой, чтобы остановить приготовление, и дайте им стечь на дуршлаге до высыхания. Поместите соцветия в большую сервировочную миску. Добавьте полоски красного перца, оливки, красный лук, каперсы и петрушку. Заправьте ингредиенты небольшим количеством белого винного уксуса и оливкового масла (примерно 1 часть уксуса на 3 части оливкового масла). Приправить солью и перцем. Аккуратно перемешайте, чтобы покрыть заправкой все ингредиенты. Сверху разложите анчоусы. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы дать аромату раскрыться. Подавать холодным.

Стоимость салата составила 373 гривны.

Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине - фото 4


Отметим, что стоимость продуктовы на вышеперечисленные салаты взята средняя по Украине. В некоторых городах цены могут немного отличаться. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о рецепте рождественского кекса, а также о рецепте салата "Новогодний танец".



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