Новогодние салаты из разных стран: рецепты и цены на них в Украине

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Мокрик Анастасия
На свой
новогодний стол большинство украинцев будет готовить по старинке салат оливье,
селедку под шубой, крабовый салат и мимозу. Однако, некоторые не прочь
поэкспериментировать и добавить на стол блюда, которые, к примеру, делают на
рождество в других странах.
ФОТО: Из открытых источников
Журналисты сайта "Комментарии"
подготовили для вас несколько рецептов салатов, которые украшают праздничный
стол в Австралии, Америке и Италии. Также мы посчитали, сколько будут стоить
все ингредиенты на эти салаты в Украине.
Австралийский рождественский салат "Ракета"
Ингредиенты:
300 г филе
куриной грудки – 25 гривен;
3 стакана 750 мл
воды;
1 большой
апельсин (300) грамм — 11 гривен;
1/2 среднего
граната 160 г – 25 гривен;
70 грамм листьев
рукколы — 35 гривен;
Финики 100 грамм —
10 гривен;
Обжаренный
миндаль 15 г - 25 гривен (пачка 50
грамм);
1 лимон – 7 гривен;
Оливковое масло –
60 грн (можно заменить подсолнечным);
Лимонный тимьян –
20 грн.
Заправка
Столовая ложка апельсинового
сока;
Столовая ложка
лимонного сока;
Апельсиновая
корка;
3 чайные ложки
свежего лимонного тимьяна;
2 чайные ложки
оливкового масла первого отжима;
Щепотка перца.
Приготовление:
Поместите курицу
и воду в небольшую кастрюлю и варите на сильном огне. Следует довести до
кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне без
крышки 10 минут. Затем снять с огня, остудить 20 минут. Тем временем снимите цедру с
половины апельсина длинными тонкими полосками. Апельсин очистить, нарезать дольками,
оставив 1½ столовых ложки сока. Сделать заправку: смешайте соки, цедру, тимьян
и масло в небольшом кувшине. Приправить перцем. Далее следует удалить косточки
из граната и достать курицу из воды. Разложите ракету на большой сервировочной
тарелке. Сбрызнуть небольшим количеством заправки. Сверху выложите курицу,
дольки апельсина, финики, семена граната и орехи. Сбрызнуть оставшейся
заправкой.
Стоимость салата составила 218 гривен.
Американский рождественский салат из козьего сыра,
груши и засахаренных пекан
Ингредиенты:
100 г орехов
пекан – 50 гривен;
Коричневый сахар
2 ст.л – 30 грн (0,4 грамм);
1 столовая ложка
кленового сиропа – 70 грн (500 мл);
2 груши 300 грамм – 30 гривен;
Козий сыр 150
грамм – 120 гривен.
Для заправки
1 чайная ложка
горчичного порошка – 7 грн;
2 столовые ложки
белого винного уксуса – 40 грн (0,5 л);
4 столовые ложки
оливкового масла – 60 грн (можно заменить подсолнечным).
Приготовление:
Нагрейте духовку до 200C и выложите орехи пекан на противень с антипригарным покрытием. Затем их нужно сбрызнуть сахаром и кленовым сиропом и перемешать. Жарьте 5-7 минут до золотистого цвета, затем дайте полностью остыть, прежде чем нарезать. Тем временем приготовьте заправку, хорошо смешав ингредиенты и приправы. В большой миске смешайте грушу с рукколой и перемешайте с небольшим количеством заправки.
Непосредственно
перед подачей на стол, обжарьте кружочки козьего
сыра до золотистого цвета. После этого положите оставшуюся заправку в бутылку и разбрызгайте по краю тарелки. В центр выложите грушу и рукколу,
посыпать орехами и посыпать козьим сыром.
Стоимость салата составила 407 гривен.
Итальянский рождественский салат
Ингредиенты:
Цветная капуста 1
штука – 30 гривен;
Маринованные
перцы 3-4 штуки – 70 грн (банка);
По горсти зеленых
и черных оливок – 60 грн (2 банки);
Маленькая красная
луковица, нарезанная соломкой – 13 гривен;
Несколько
столовых ложек каперсов – 40 грн;
Несколько
столовых ложек нарезанной свежей петрушки – 10 грн;
Белый винный
уксус – 40 грн (0,5 л);
Оливковое масло
первого отжима — 60 грн (можно заменить подсолнечным);
Соль и перец;
Маленькая банка
анчоусов – 50 гривен.
Приготовление:
Варить соцветия цветной капусты в кипящей воде 10 минут. Промойте соцветия под холодной водой, чтобы остановить приготовление, и дайте им стечь на дуршлаге до высыхания. Поместите соцветия в большую сервировочную миску. Добавьте полоски красного перца, оливки, красный лук, каперсы и петрушку. Заправьте ингредиенты небольшим количеством белого винного уксуса и оливкового масла (примерно 1 часть уксуса на 3 части оливкового масла). Приправить солью и перцем. Аккуратно перемешайте, чтобы покрыть заправкой все ингредиенты. Сверху разложите анчоусы. Поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы дать аромату раскрыться. Подавать холодным.
Стоимость салата составила 373 гривны.
Отметим, что стоимость продуктовы на вышеперечисленные салаты взята средняя по Украине. В некоторых городах цены могут немного отличаться.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о рецепте рождественского кекса, а также о рецепте салата "Новогодний танец".
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