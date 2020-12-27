Чем заменить оливье: рецепт салата «Новогодний танец»

Новый год уже на пороге, поэтому если вы еще не знаете, какими блюдами удивлять гостей и родных, тогда записывайте рецепт салата "Новогодний танец". Его можно приготовить вместо оливье, если он вам слегка поднадоел, или просто дополнить этим салатом ваш праздничный стол. Что потребуется для приготовления?

чем заменить оливье: рецепт вкусного салата (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 200 г куриной грудки, 100 г кукурузы, 50 г сыра, 3 яйца, 2 свежих огурца, 2 ст. л. майонеза, 1 ст. л. грецких орехов, 1 ст. л. растительного масла, зерна граната, соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите куриную грудку, очистите ее от кожи и костей, затем порежьте на мелкие кубики. Отварите яйца, остудите, очистите и порежьте таким же способом. Свежие огурцы нарежьте соломкой, а сыр натрите на средней терке. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и другие приправы (по желанию). Далее поставьте сковородку и обжарьте на ней измельченные грецкие орехи, затем остудите их. Добавьте к другим компонентам салата, добавьте майонеза и тщательно перемешайте. Все, салат готов, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним, что украшением вашего праздничного стола также может стать невероятно вкусная и простая закуска под названием "Новогодний сюрприз". Рецепт этого оригинального блюда смотрите здесь.

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