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Невероятно вкусно: три рецепта сырных закусок

Три простых и быстрых рецепта с использованием сыра

сегодня, 20:33
Автор:

Мокрик Анастасия

Сыр — один из самых любимых и потребляемых продуктов во всем мире. Этот продукт может сделать невероятно вкусным любое блюдо. Если вы вдруг захотите удивить свою семью или друзей, попробуйте подать одну из этих вкусных сырных закусок. 

Невероятно вкусно: три рецепта сырных закусок

Рецепты сырных закусок - фото: из открытых источников

1. Острые тосты с сыром

Ингредиенты: 

1. Ломтики хлеба;

2. Тертый сыр — моцарелла, чеддер или обычный сыр;

3. Перец чили;

4. Соль перец;

5. Сливочное масло (не замороженное).

Способ приготовления: 

Изначально нужно перемешать в миске натертый сыр, специи и мелконарезанный перец чили. Затем в разогретой духовке подогреть ломтики хлеба, предварительно смазав их маслом. После этого их нужно достать, покрыть сверху начинкой и вновь отправить в духовку. Выпекать на протяжении 5-7 минут при температуре 200 градусов. 

Невероятно вкусно: три рецепта сырных закусок - фото 2

2. Сырные крекеры с орехами

Ингредиенты: 

1. Сливочное масло 110 грамм;

2. Сыр 220 грамм;

3. Мука 1,5 ст.л;

4. Крупная соль 1 ч.л.;

5. Яйцо 1 штука;

6. Полстакана грецких орехов; 

7. Вода 1 ст.л.;

8. Сыр с плесенью 350 грамм.

Способ приготовления:

В чаше миксера нужно смешать масло и голубой сыр до однородной массы. Затем добавить муку, соль и специи по вкусу. Перемешивать до тех пор, пока не выйдет комковатое тесто. После чего добавить ложку воды в тесто и перемешать еще раз. 

Далее тесто нужно выложить на доску, предварительно посыпанную мукой. Далее следует сформировать шар и раскатать до 30 см. Сверху полностью смазать взбитым яйцом. Затем равномерно распределить по теску грецкие орехи и полученное тесто отправить в холодильник. 

Спустя 30 минут нужно достать тесто их холодильника и нарезать на кружочки. Духовку разогреть на 175 градусов. Полученные ломтики отправьте в духовку на 20 минут. Важным элементом является пергаментная бумага, которой нужно застелить перед этим противень. 

Невероятно вкусно: три рецепта сырных закусок - фото 3

3. Сырные чипсы из лаваша

Ингредиенты:

1. Сыр с плесенью 100 грамм;

2. Лаваш большой;

3. Специи: карри, итальянские травы, базилик, розмарин;

4. Подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Нарезать сыр мелкими кубиками, а лаваш нарезать на треугольники. Затем лаваш сложить в пакет и добавить немного подсолнечного масла и специи, а затем потрусить в руках пакет, чтобы все перемешалось равномерно. 

На полученные треугольники в специях следует намазать кубики сыра. Затем отправить в духовку на 7-10 минут. 


Невероятно вкусно: три рецепта сырных закусок - фото 4


Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, как приготовить окрошку на квасе, а также о том, как быстро приготовить вкусный лимонад в домашних условиях



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Источник: https://grandkulinar.ru/9020-prostye-recepty-syrnyh-zakusok.html
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