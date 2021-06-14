Лимонад с огурцом: как приготовить освежающий напиток

В жаркую погоду справиться с жаждой помогают лимонады и не "магазинные", а домашние, приготовленные из натуральных продуктов. С чего же сделать лимонад?

Как сделать лимонад с огурцом / Фото: depositphotos.com

Эксперты рекомендуют взять за основу огурцы. Что же потребуется для приготовления освежающего напитка?

Ингредиенты: 400 г огурцов, 2 лимона, 1 стакан сахара, 1,5 воды, мята, остальные компоненты (по желанию и вкусу).

Способ приготовления: Вскипятите воду. Один стакан возьмите для приготовления сиропа, а остальную воду поставьте, чтобы остыла. Возьмите кастрюлю, добавьте в нее стакан воды и стакан сахара. Доведите до кипения, тщательно помешивая. Варите 2-3 минуты, чтобы сахар полностью растворился. Уберите с плиты и дайте сиропу остыть.

Возьмите лимоны, помойте и выдавите их. Огурцы помойте, нарежьте и отправьте в блендер, туда же добавьте и листочки мяты. Измельчите все до однородной массы. Если у вас нет блендера, тогда натрите огурцы на мелкой терке и порубите. Процедите пюре через сито или марлю, а потом смешайте огуречно-мятный сок, сок лимона, воду и сироп. Тщательно перемешайте ингредиенты, дайте лимонаду настояться в холодильнике и подавайте на стол. Приятного!

Напомним, что в жаркую погоду нам не обойтись без лимонада, ведь этот напиток хорошо освежает и обогащает организм витаминами. Предлагаем вам приготовить его не по классическому рецепту, а с необычным ингредиентом — лавандой. Она придаст напитку неповторимый аромат и изысканный вкус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с мая по июль — период цветения черной бузины. Это растение широко известно своими лечебными свойствами. А еще — с ее соцветий можно приготовить вкусный лимонад с цветочным ароматом, кислинкой и пузырьками.

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