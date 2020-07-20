kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.07.2020

BTC/USD

9163.54

ETH/USD

238.44

LTC/USD

42.46

НБУ 20.07.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Напиток для лета: как приготовить освежающий медовый коктейль
commentss НОВОСТИ Все новости

Напиток для лета: как приготовить освежающий медовый коктейль

Этот коктейль чудесно справляется с жаждой

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Напиток для лета: как приготовить освежающий медовый коктейль

В жаркую погоду наш организм быстро теряет влагу, поэтому запасы жидкости необходимо регулярно восполнять. А сделать это можно с помощью правильных напитков. Издание Smak поделилось рецептом коктейля на основе меда, который быстро устраняет жажду и приносит пользу здоровью.

Для приготовления напитка вам потребуется: 3 стакана яблочного сока, 3 лимона, 3 столовые ложки меда и 6 кубиков льда. 

Способ приготовления: Выжмите из лимонов сок, затем смешайте его с яблочным, добавьте мед и хорошо взбейте с помощью миксера. Затем в каждый бокал добавьте несколько кубиков льда. Подавайте напиток сразу, пока лед еще не растаял. Украсьте коктейль кусочками свежих фруктов!

Приготовить медовый напиток можно за 10 минут, если у вас под рукой есть все необходимые ингредиенты. Благодаря меду, этот коктейль становится весьма полезный для здоровья, ведь мед дает организму много энергии, укрепляет иммунитет и рекомендуется для лечения многих заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток помогает организму легче пережить жаркую погоду.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!