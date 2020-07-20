Напиток для лета: как приготовить освежающий медовый коктейль

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Светлана Шкурупий
В жаркую погоду наш организм быстро теряет влагу, поэтому запасы жидкости необходимо регулярно восполнять. А сделать это можно с помощью правильных напитков. Издание Smak поделилось рецептом коктейля на основе меда, который быстро устраняет жажду и приносит пользу здоровью.
Для приготовления напитка вам потребуется: 3 стакана яблочного сока, 3 лимона, 3 столовые ложки меда и 6 кубиков льда.
Способ приготовления: Выжмите из лимонов сок, затем смешайте его с яблочным, добавьте мед и хорошо взбейте с помощью миксера. Затем в каждый бокал добавьте несколько кубиков льда. Подавайте напиток сразу, пока лед еще не растаял. Украсьте коктейль кусочками свежих фруктов!
Приготовить медовый напиток можно за 10 минут, если у вас под рукой есть все необходимые ингредиенты. Благодаря меду, этот коктейль становится весьма полезный для здоровья, ведь мед дает организму много энергии, укрепляет иммунитет и рекомендуется для лечения многих заболеваний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток помогает организму легче пережить жаркую погоду.
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