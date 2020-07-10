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Лучший рецепт домашнего майонеза: три шага к идеальному соусу

Домашний майонез намного вкуснее и полезнее

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Лучший рецепт домашнего майонеза: три шага к идеальному соусу

Многие хозяйки знают, что "магазинный" майонез достаточно калорийный и содержит очень мало полезных веществ. Но, если вы не хотите отказываться от этого соуса, тогда приготовьте его самостоятельно. Домашний майонез готовится довольно просто, а блюда с ним станут намного вкуснее. Рецептом заправки поделилось издание "kolobok".

Для приготовления майонеза вам понадобится: 1 яйцо, 250 мл растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, ½ ч. л горчичного порошка (по желанию), 1 ч. л. соли и сахара, молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления: 

- Разбейте яйцо и взбейте его миксером или (еще лучше) погружным блендером.

- Продолжая взбивать, понемногу тонкой струйкой влейте растительное масло. Очень важно не влить сразу много, а делать это постепенно. Пожалуй, это и есть самый главный секрет густого майонеза.

- Когда все масло будет тщательно перемешано с яйцом, добавьте к полученной массе сахар, соль и горчицу, еще раз взбейте. В конце выдавите лимонный сок, взбейте последний раз и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусные и оригинальные соусы для заправки салатов.


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