Готовим дома: рецепт гречневых котлет с сыром

Если вы перед началом карантина запаслись гречкой и теперь не знаете, что с ней делать, тогда записывайте рецепт вкуснейших сочных котлеток. Сыр и шпинат придают блюду насыщенный вкус и восхищают своим ароматом. Что нужно для приготовления?

гречневые котлеты | фото из открытых источников

Ингредиенты: 2 стакана варенной гречневой крупы, 200 г тертого сыра, 100 г свежего шпината, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, щепотка красного перца, сушенного укропа и соли, а также 2 ст. л муки или панировочных сухарей.

Способ приготовления: возьмите большую миску и смешайте в ней гречку, нарезанный шпинат, специи, яйца, сыр и мелко нарезанный чеснок. Тщательно перемешайте ингредиенты. Сформируйте из полученной массы шарики среднего размера, обваляйте их в муке или панировочных сухарях.

Сковородку разогрейте на среднем огне, добавьте чуток растительного масла и обжарьте котлетки с двух сторон до появления румяной корочки. Подавайте блюдо вместе с гарниром и овощами. Приятного аппетита!

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