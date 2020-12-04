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Готовим рыбные котлеты, от которых будут в восторге даже дети

Рыбные котлеты можно превратить в настоящий шедевр

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие хозяйки почему-то недооценивать рыбные котлеты и предпочитают готовить их из свинины, курицы и даже индейки. Но к каждому блюду нужно найти свой подход. На самом деле, из рыбного фарша получаются идеальные и нежные котлеты, от которых будут в восторге даже дети. Что нужно для приготовления?

Готовим рыбные котлеты, от которых будут в восторге даже дети

рыбные котлеты | фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Ингредиенты: 1 кг любой рыбы для жарки, 0,5 стакана овсяных хлопьев, 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, зелень (например, укроп) и специи (соль, перец и другие приправы).

Способ приготовления: возьмите рыбу (можно хек, судак, минтай), удалите хребты и реберные кости, сделайте продольный разрез по спинке и двигаясь ножом вдоль хребта, вырежьте кусочок филе. Потом очистите его от кожи. Потом возьмите хлопья и измельчите их при помощи блендера. Пересыпьте полученную смесь в отдельную емкость.

Далее возьмите филешки рыбы и измельчите в блендере, смешав с хлопьями, яйцом, мелко нарезанной зеленью и сметанной. Нужно, чтобы масса была однородной консистенции. Потом добавляем соль, перец и другие специи (по вкусу). Если фарш получился густым, тогда муку можно и не добавлять.

Поставьте на газ сковороду, добавьте растительного масла и влажными руками начните формировать котлеты. Обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки, лучше жарьте под крышкой, чтобы они стали более пышными и сочными. Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Напомним, из морковки также можно приготовить необычные, но очень вкусные котлетки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях приготовить нежные гречневые котлеты с сыром и шпинатом.


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Источник: https://www.belnovosti.by/kulinariya/gotovim-idealnye-rybnye-kotlety-ot-kotoryh-ne-otkazhutsya-dazhe-deti
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