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Главная Новости Досуг рецепты Какое блюдо спасет в жару: рецепт от Лизы Глинской
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Какое блюдо спасет в жару: рецепт от Лизы Глинской

Известная украинская шеф-повар Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного гаспачо, который спасет в жаркую погоду

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В жаркие летние дни утолять жажду можно с помощью правильных продуктов и блюд, например, холодного супа гаспачо. Украинская шеф-повар, экс-судья шоу "Мастершеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом этого традиционного испанского блюда. Что нужно для приготовления?

Какое блюдо спасет в жару: рецепт от Лизы Глинской

рецепт гаспачо / фото: vkusnoisrael

На шесть порций супа вам потребуется: 6 томатов, 1 болгарский перец, ¼ красного лука, 3 огурца, 50 г тостерного хлеба, 3 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец чили, лимонный сок — по вашему вкусу. 

Способ приготовления: помойте овощи и отправьте запекаться в духовку болгарский перец (на 20 минут), после этого снимите аккуратно с него кожицу и нарежьте кусочками среднего размера. Также нарежьте огурцы и лук. Далее бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу, а мякоть нарежьте мелкими кусочками.  Если будете добавлять перец чили, тогда удалите из него семена. Все подготовленные овощи отправьте в блендер, добавьте хлеб и перебейте до однородной массы. Добавьте в суп специи на ваш вкус, можно чуть лимонной кислоты и оливкового масла. Отправьте блюдо на несколько часов в холодильник и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Отметим, что гаспачо — идеальный суп для лета, потому что одновременно легкий и сытный.

Напомним, если вы хотите разнообразить свое меню, тогда запишите рецепт нежного и полезного кукурузного супа-пюре. Он приятно удивит своим вкусом. Что нужно для приготовления?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если не боитесь экспериментировать, тогда приготовьте ароматный и вкусный чесночный суп. Это традиционное испанское блюдо освежит и укрепит иммунитет.


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