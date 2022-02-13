Как в McDonald's: рецепт картошки фри, которая покорит всех

В McDonald's бывает сложно устоять перед хрустящей и ароматной картошкой фри. Но такое блюдо можно с легкостью приготовить в домашних условиях, при чем оно будет даже полезнее для здоровья. Как же сэкономить и порадовать домочадцев? Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Лаура Форд.

Как приготовить картошку фри / Фото: unsplash

Что потребуется для рецепта: 3-4 клубня картофеля, 1 ч. л. оливкового масла на чесноке, 1 лук, приправы из чеснока и трав, а также соль (по вкусу).

Способ приготовления: в первую очередь, займитесь приготовлением специального чесночного оливкового масла. Для этого возьмите чеснок, лук и 1 ст. л. растительного масла, смешайте ингредиенты в кастрюле, поставьте ее на средний огонь на 5-10 минут. Тем временем, помойте и почистите картофель, нарежьте его полосками, полейте маслом, добавьте приправ и соли. Все тщательно перемешайте.

Отправьте картофель во фритюрницу или духовку (предварительно разогрев ее до температуры 200 градусов) на 20 минут. Потом картофель переверните и готовьте еще минут 10-15, пока не появиться золотистая корочка. Приятного аппетита!

Напомним, что большинство людей допускает три основных ошибки в приготовлении картофельного пюре, из-за которых невозможно совершить блюдо нужной консистенции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите разнообразить свое меню и порадовать близких новым вкусным блюдом, тогда записывайте рецепт картофельного гратена. Он станет отличной альтернативой уже надоевшему картофельному пюре.

Читайте также, эксперты рассказали, чем полезен картофель и почему продукт лучше употреблять в холодном виде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!