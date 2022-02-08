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Три ошибки, которые все допускают в приготовлении картофельного пюре

Первую ошибку вы совершаете, когда режете картофель разными кусочками

сегодня, 00:56
Автор:

Ольга Чародий
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Большинство людей допускает три основных ошибки в приготовлении картофельного пюре, из-за которых невозможно совершить блюдо нужной консистенции. Об этом рассказал британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Уоринг. Первую ошибку вы совершаете, когда режете картофель разными кусочками. Маркус Уоринг утверждает, что одинаковые по размеру кусочки имеют решающее значение. Если нарезать картофель неравномерно, есть риск, что более мелкие кусочки будут переваренными. А это в свою очередь сделает пюре водянистым и безвкусным.

Три ошибки, которые все допускают в приготовлении картофельного пюре

Рецепт - фото из открытых источников

Вторую ошибку вы допускаете, когда варите картофель на очень большом огне. По словам шеф-повара, варить нужно только на небольшом огне в подсоленной воде. У тех, кто не следует этому совету, пюре получается переваренным, что тоже отрицательно скажется на консистенции блюда.

Третью ошибку люди совершают, когда сразу начинают измельчать картофель. Маркус говорит, что после окончания варки необходимо слить воду из кастрюли и дать пюре "отдохнуть" в течение пяти минут. И только потом начинать толкнуть картофель, добавлять к нему сливочное масло, творог и зелень по вкусу.

Напомним, яблочный пирог на кефире — вкусное блюдо, которое можно с легкостью приготовить на завтрак. А все ингредиенты пирога можно найти в своем холодильнике. Кроме того, яблоки — не только вкусный фрукт, а еще и полезный. Они состоят из большого количества клетчатки и воды, поэтому способны избавить человека от чувства голода. Кроме того, в яблоках содержатся полезные вещества — витамин С, калий и витамин К. 

Так, нужно разогреть духовку до 180 градусов. В большой емкости смешать яйца с сахаром. Добавить соль и чайную ложку ванильного сахара, после чего смесь хорошо взбить с помощью венчика.  Ввести размягченное сливочное масло и перемешать получившуюся массу до однородной консистенции.   Влить в емкость кефир, а затем все тщательно перемешать. Шеф-повар признался, что в этом рецепте использует магазинную продукцию.  



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Источник: https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/food-drink-news/chef-shares-correct-way-cook-19774829
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