Как приготовить фруктовый лед дома: пять рецептов

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Таисия Ерохина
Мороженое – главный атрибут летней поры. А фруктовый лед – один из самых популярных видов этой вкусности. Если хочется отведать вкусное и полезное мороженое, то лучше всего приготовить его самостоятельно. Рецепты фруктового льда опубликовал портал Food Inmyroom.
Арбузный
Нужны 4 чашки мякоти арбуза, нарезанной кубиками, 1 ст. л. сока лайма и 1 ст. л. меда или сиропа агавы. Взбить все ингредиенты в блендере. Разлить получившуюся смесь по формочкам и оставить замораживаться 3-4 часа.
Черничный с кокосовым молоком
Потребуются 5 чашек черники, 100 мл кокосового молока и 1 ст. л. меда. Взбить чернику в чаше блендера. Затем разлить массу по формочкам. Добавить молоко и слегка перемешать. Замораживать нужно 3-4 часа.
С клубникой и базиликом
Ингредиенты: 4 чашки клубники, 4 ст. л. натурального йогурта, 4 горсти базилика и вода. Клубнику измельчить в чаше блендера. Немного разбавить водой и разлить по формочкам. Замораживать 40 минут. После добавить вторым слоем натуральный йогурт и замораживать полчаса. Тем временем, базилик смешать с водой и взбить в блендере. Разлить по формочкам третьим слоем и замораживать 2-3 часа.
Из киви
Для приготовления одного фруктового льда нужно 4-5 киви. Фруктовое пюре из киви необходимо разлить по формочкам и замораживать 3-4 часа.
С голубикой и йогуртом
Нужно смешать 5 чашек голубики с 8 ст. л. натурального йогурта, получившуюся смесь разлить по формочкам. Замораживать 3-4 часа. При этом, первые два часа аккуратно помешивайте мороженое каждые 30 минут. Перед подачей украсить свежими ягодами и листочками мяты.
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