Холодный чай: как приготовить популярный летний напиток в домашних условиях

Незаменимый освежающий напиток летом – холодный чай. Кто из нас хотя бы раз не покупал его, зная при этом о большом содержании сахара и калорийности? Чтобы наслаждаться вкусом холодного чая и не беспокоиться о его вреде, приготовьте напиток самостоятельно. Рецепт холодного чая разместило издание "Сегодня".

Вам потребуются: 4 ч.л. черного чая, 500 мл кипятка, 1 лимон, 1 лайм, 1 апельсин, 100-150 г сахара, 1 л фильтрованной воды, лед и листики мяты.

Сначала заварите чай, затем процедите. Тем временем лимон и апельсин нужно разрезать пополам: с одной половины каждого цитруса натереть цедру и выжать сок. Фрукты положите в кастрюлю или сотейник, туда же добавьте сахар и влейте воду. Емкость поставьте на маленький огонь и нагрейте до растворения сахара.

Оставшиеся фрукты нужно нарезать тонкими дольками.

Затем в емкость с сахарным сиропом процедите остывшую чайную заварку и отправьте туда половину нарезанных фруктов. Напитку нужно дать немного настояться.

После в кувшин налейте холодный чай, добавьте другую половину долек фруктов, кубики льда и листья мяты.

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