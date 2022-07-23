Как приготовить домашние шпроты из салаки: гораздо дешевле и вкуснее магазинных

Цена на любимую консерву из шпротов стала очень кусачей, сами по этой причине есть предложение к согражданам приготовить домашние консервы из гораздо более доступной салаки. Рецепт предлагает канал "Домашняя Ферма – сад, огород".

Рецепт домашних шпротов из салаки (фото из открытых источников)

Составляющие на 1,2 кг салаки (нечищеной) : 3 шт. лаврового листа; 1 полная ч. л. соли; подготовленная луковица; 6 шт. перца горошком; 2 ч. л. черного сухого чая; 1,5 стакана воды; 0,5-1 стакана масла

Рецепт приготовления консервы

Сначала нужно смешать все составляющие для будущего маринада в сосуде, кроме растительного масла, залить водой и проварить, чтобы раствор стал цвета настоянного чая.

Почистить салаку от головы и внутренностей. Плотно сложить в глубокую кастрюлю – валетом. Залить маринадом. Добавить масло – по своему вкусу.

Довести до кипения. Варить на небольшом огне длительное время – два часа. Пусть остынут. Рыбная консерва из шпротов готова.

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